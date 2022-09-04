تصل الى كل نقطة في المياه الإقليمية.. مواصفات الصواريخ البحرية اليمنية الجديدة

أعلن الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأحد، عن مواصفات منظومة صواريخ بحرية جديدة، قادرة للوصول الى كل نقطة في البحر الإقليمي من أي محافظة يمنية.

واستعرض الجيش واللجان الشعبية، خلال العرض العسكري “وعد الآخرة” الذي أقامته المنطقة العسكرية الخامسة، صواريخ وأسلحة بحرية، منها ما أزيح عنه الستار للمرة الأولى.

وعرضت القوات البحرية والدفاع الساحلي صاروخ “المندب 1” الذي عُرض من قبل، وصاروخ “المندب 2” بعيد المدى، و”فالق1″، وهما صناعة يمنية محلية خالصة 100%، كذلك عرضت صواريخ “روبيج” بنوعيه الراداري والحراري، وهو صاروخ بحري روسي الصنع أدخله خبراء ومهندسون في الجيش اليمني إلى الخدمة بعد أن كان خارج الجاهزية.

مواصفات الصواريخ البحرية اليمنية صاروخ المندب1

صاروخ بحري نوع “كروز”. مطور محلياً من صاروخ C801. الطول 5.81 متر. القطر 0.36 متر. يعمل بالوقود الصلب. قادر على رصد وإصابة الأهداف بدقة عالية. قدرة تدميرية عالية.

صاروخ المندب2

صاروخ بحري نوع “كروز”. الطول 7 متر. القطر 0.36 متر. يعمل بالوقود السائل. المدى يصل إلى أكثر من 300 كم. قادر على رصد الأهداف المعادية بدقة. قدرة تدميرية عالية. صناعة يمنية (100%.

صاروخ روبيج ب21

صاروخ روسي الصنع. الطول 6.57 متر. القطر 0.87 متر. عرض الأجنحة 2.5 متر. وزن الرأس الحربي 513 كجم. نظام التوجيه ذاتي “راداري”. أدخله خبراء ومهندسو الجيش اليمني إلى الخدمة بعد أن كان خارج الجاهزية.

صاروخ روبيج ب22

صاروخ روسي الصنع. الطول 6.57 متر. القطر 0.87 متر. عرض الأجنحة 2.5 متر. وزن الرأس الحربي 513 كجم. نظام التوجيه كهروبصري “حراري”. أدخله خبراء ومهندسو الجيش اليمني إلى الخدمة بعد أن كان خارج الجاهزية.

صاروخ فالق1

صاروخ باليستي بحري. الطول 6 متر. يعمل بالوقود الصلب. المدى يصل إلى أكثر من 200 كم. قادر على التقاط الأهداف بصرياً وحرارياً. صناعة يمنية (100%).