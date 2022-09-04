الفيلم اليمني الموت بتوقيت الحصار يشارك في مهرجان بروما

تأهل الفيلم الوثائقي (الموت بتوقيت الحصار) الذي أنتجته مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح ضمن الأفلام التي تم اعتمادها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي التابع للاتحاد الأوروبي والتي ستنطلق فعالياته في العاصمة الإيطالية روما من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2022.

تأهل الفيلم الوثائقي (الموت بتوقيت الحصار) الذي أنتجته مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح ضمن الأفلام التي تم اعتمادها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي التابع للاتحاد الأوروبي والتي ستنطلق فعالياته في العاصمة الإيطالية روما من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2022.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أن إجمالي الأفلام الوثائقية التي تقدمت الى المهرجان بلغت 350 فيلماً وثائقياً ولم يتصدر منها سوى 20 فيلماً وثائقياً وكان الفيلم الوثائقي (الموت بتوقيت الحصار) من ضمن الأفلام 20 التي تم اعتمادها في المهرجان.

الجدير بالذكر أن فيلم (الموت بتوقيت الحصار) سبق وأن حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام في يوليو الماضي2022 بالعراق.