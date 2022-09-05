مهرجان الرسول الأعظم يطلق هوية وشعار مسابقات الدورة التاسعة

أطلقت إدارة مهرجان الرسول الأعظم، الشعار الخاص بهوية المهرجان وأنشطته الثقافية والإبداعية للدورة التاسعة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة المهرجان، أن مهرجان الرسول الأعظم يقيم هذا العام مسابقات في مجالات الإنشاد والشّعر والمسرح والمواهب.

وأشار إلى أن سيجري خلاله تقديم العديد من الفعاليات الثّقافيّة والفنيّة التي تجسد في مضمونها الهويّة الإيمانيّة للشّعب اليمنيّ، وعن ارتباطه العميق وحبّه الكبير لرسول الله محمّد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.

ولفت البيان إلى أن مهرجان الرسول الأعظم مهرجان سنوي للإبداع الفني والثقافي ويعد الأول من نوعه في اليمن، حيث يشكّل متنفساً للمبدعين. يعبرون من خلاله عن محبتهم وتوليهم للرسول الأعظم ويتنافسون على تقديم أجمل ما لديهم في حضرة سيد الخلق.