بالصور.. الأجهزة الأمنية بذمار توقع بعصابة مهربي الآثار

تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة ذمار من ضبط عصابة تزوير للقطع الاثرية والمخطوطات والترويج لها بغرض البيع والنصب والتشجيع على نبش المواقع الاثرية في المحافظة.

وكشف مدير عام مكتب الاثار بمحافظة ذمار شداد العليي، ان العصابة المكونة من ثلاثة اشخاص التي تمكن البحث الجنائي بالمحافظة من الايقاع بها قامت بتزوير عدد من القطع الاثرية والمخطوطات العبرية المكونة من لوحة نحاسية مزورة مطلية باللون الذهبي عبارة عن تمثال لشخصين ملتصقان بقاعدتهما ويجسدان ملك وملكة متوجان وعليهما احرف مسندية بارزة منفذة بشكل ردئ وخاطئ.

مضيفاً ان المضبوطات شملت كذلك قطعة نحاسية مزورة مطلية باللون الذهبي عبارة عن تمثال لرجل واقف ملتحي في وضع تعبدي وعليه حروف بارزة مسندية وقطعة نحاسية مزورة مطلية باللون الذهبي عبارة عن تمثال لطائر واقف على قاعدة وعليه حروف بارزة مسندية وكتاب جلدي مربع الشكل عليه كتابات عبرية نفذت الكتابات بطلاء ذهبي مزورة وقطع حجرية طبيعية غيرة منتظمة الشكل لايوجد فيها اي تدخل بشري وثلاثة اجزاء حجرية كل منها عبارة عن نواة حجر زجاجي بركاني اسود.

مهيبا بالمواطنين الحفاظ على المواقع الاثرية والتاريخية في المنطقة وخاصة في الضروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن والابلاغ عن اي تحركات مشبوهة في مناطقهم كون هذه المعالم الاثرية التاريخية ارث وطني وعالمي وانساني.