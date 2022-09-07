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موعد خوض المنتخب الوطني أول مواجهة نارية في نهائيات كأس آسيا للشباب

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موعد خوض المنتخب الوطني أول مواجهة نارية في نهائيات كأس آسيا للشباب

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب اليوم الأربعاء، الأراضي السعودية إلى جمهورية لآوس لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب.

وضمت القائمة 23 لاعبا، فيما تم استبعاد ثلاثة لاعبين بقرار فني وهم: “معتصم الجرموزي ومحمد العقيلي ونبيل الطشي”، واستبعاد اللاعب عبدالله حيدان بداعي الإصابة التي لحقت به العضلة الخلفية وأخرت تماثله للشفاء.

وشملت القائمة النهائية للاعبين التالية أسمائهم: “بسام فريد، عبدالرحمن الريمي، أسامة مكرف، علاء عوشة، محمد بوتشي، عماد الجديمة، محمد الدمبر، عبدالرحمن الشامي، محمد راضي، حسن الكوماني، هشام بلابل، حمزة محروس، فيصل المعروفي، أحمد السوادي”، بالإضافة إلى “محمد ناجي، زكريا الطفطوف، جميل الدبعي، قاسم الشرفي، عمار القباطي، حسن عياش، محمد الشامي، ممدوح بن عجاج، أسامة المطري”.

ويخوض منتخبنا الوطني للشباب لقاءه الأول يوم السبت المقبل مواجهة المنتخب الفلسطيني ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية ولحساب المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبن منتخبات فلسطين واليابان ولآوس وغوام.

وكان المدير الفني للمنتخب محمد النفيعي، أعلن أمس الثلاثاء القائمة النهائية التي ستخوض منافسات تصفيات كأس للشباب بلآوس ابتداء من السبت المقبل.

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