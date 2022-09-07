كشوفات شركة النفط لمحطات الوقود العاملة غداً الخميس في صنعاء وجميع المحافظات

نشرت شركة النفط اليمنية في صنعاء، قائمة كشوفات بأسماء محطات البنزين الخاصة بالشركة والمحطات التجارية العاملة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022م.

وأكدت شركة النفط في بيان لها مساء اليوم، أن أوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6 مساء.

ونوهت الشركة أنها ستتلقى الشكاوى من المواطنين في حال الابلاغ عن المخالفات على الرقم (8001700).

هذا وبلغت السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان 12 سفينة مصرحة الدخول، في ظل صمت الأمم المتحدة، حيث لم تدخل أية سفينة من المتفق عليها للهدنة الأخيرة رغم مرور شهر من الهدنة.