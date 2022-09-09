السعودية تختطف هيكل حنتف عقب اعتقالها للعكيمي

قالت مصادر إعلامية إن السعودية اعتقلت العميدالمرتزق، هيكل حنتف قائد اللواء الأول حرس حدود، قائد المنطقة العسكرية السادسة-المحور الشمالي.

ووفقا للمصادر فإن المخابرات السعودية اعتقلت حنتف من مطار جدة يوم السبت 3 سبتمبر، عقب وصوله إلى المطار على متن طائرة اليمنية قادما من اليمن، بغرض متابعة مستحقات عناصره التي توقفت السـعودية عن دفعها منذ أكثر من عام.

ولا يعرف حتى الآن ماهي الأسباب التي أدت إلى اعتقال هيكل حنتف، لكن اعتقاله يأتي بعد أكثر من عام من اعتقال محافظ الجوف أمين العكيمي بتهمة تسليم المحافظة لحكومة صنعاء.