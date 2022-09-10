رئيس الوفد الوطني عبد السلام يحدد شروط صنعاء لاستمرار الهدنة

التقى الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام، اليوم السبت كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، حيث بحث اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية

وفي اللقاء، أكد محمد عبدالسلام أن التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان ودفع رواتب الموظفين أمرٌ ضروري لاستمرار الهدنة. وأثنى رئيس الوفد الوطني على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شاكراً إياها على دعمها السياسي والإنساني لليمن وشعبه.

بدوره، عبر خاجي عن أمل بلاده في أن تفضي خطوة وقف إطلاق النار في اليمن إلى رفع الحصار الكامل دون قيد أو شرط وبدء الحوار السياسي.

وكان الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام، التقى الأربعاء الفائت، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.