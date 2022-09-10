أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

رئيس الوفد الوطني عبد السلام يحدد شروط صنعاء لاستمرار الهدنة

398
رئيس الوفد الوطني عبد السلام يحدد شروط صنعاء لاستمرار الهدنة

التقى الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام، اليوم السبت كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، حيث بحث اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية

وفي اللقاء، أكد محمد عبدالسلام أن التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان ودفع رواتب الموظفين أمرٌ ضروري لاستمرار الهدنة. وأثنى رئيس الوفد الوطني على مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شاكراً إياها على دعمها السياسي والإنساني لليمن وشعبه.

بدوره، عبر خاجي عن أمل بلاده في أن تفضي خطوة وقف إطلاق النار في اليمن إلى رفع الحصار الكامل دون قيد أو شرط وبدء الحوار السياسي.

وكان الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام، التقى الأربعاء الفائت، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

قصة الخروقات اليونانية التي تتحدث عنها تركيا وتهدد أثينا بعواقبها؟

المشهد الدولي
لا يزال التوتر يتصاعد بين تركيا واليونان، الجارتين والحليفتين...
اقرأ المزيد

تعهد بالتزام التقاليد.. الملك تشارلز الثالث يعتلي عرش بريطانيا

المشهد الصحافي
أعلن اليوم السبت في تمام الساعة الـ 10:00 بالتوقيت...
اقرأ المزيد

أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية

أخبار وتقارير
إن صعود “أنصار الله” كقوة قادرة على الضرب إلى...
اقرأ المزيد