محاكمة 8 متهمين بينهم 2 نساء باختطاف وقتل القاضي حمران

تواصل اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلساتها لمحاكمة المتهمين في واقعة اختطاف وقتل المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران. حيث يتم محاكمة 8 متهمين بينهم امرأتان في الواقعة.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت الاربعاء المنصرم برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور وكيل النيابة الجزائية القاضي صارم الدين مفضل، تم مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

واستعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، وطالبت في الدعوى الجنائية الجسيمة بمعاقبة المتهمين بالعقوبات المقررة قانونا وشرعا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وأقرت المحكمة إلزام النيابة بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الفارين من وجه العدالة، أينما وجدو، وكذا تكليف النيابة بإعلان أولياء الدم بحضور الجلسة القادمة، المقررة السبت المقبل 14 صفر 1444هـ، لمواصلة إجراءات النظر في القضية.