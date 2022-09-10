شركة النفط اليمنية تعلن إيقاف العمل بخطة الطوارئ بدءاً من صباح غدٍ الأحد

أعلنت شركة النفط اليمنية قبل قليل إيقاف العمل بخطة الطوارئ بدءاً من صباح غدٍ الأحد.

وأكدت الشركة إلى أن إيقاف العمل بخطة الطوارئ جاء بعد إفراج تحالف العدوان عن سفينتي بنزين ووصولها إلى ميناء الحديدة.