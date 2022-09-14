أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مناطق صنعاء ومناطق عدن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء، الموافق 14 سبتمبر 2022، ارتفاعًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب.

فيما يلي يُقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

صنعاء

جرام عيار 21:

– شراء 27800 ريال يمني

– بيع 29800 ريال يمني

جرام عيار 18:

– شراء 25500 ريال يمني

– بيع 27500 ريال يمني

جنيه ذهب

– شراء 227000 ريال يمني

– بيع 230000 ريال يمني

عدن

جرام عيار 21:

– شراء 55000 ريال يمني

– بيع 60000 ريال يمني

جرام عيار 18:

– شراء 36000 ريال يمني

– بيع 38000 ريال يمني

جنيه ذهب:

– شراء 449000 ريال يمني

– بيع 455000 ريال يمني