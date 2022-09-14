البنتاغون يسلم قيادة الحصار البحري لمصر

قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن البحرية الأمريكية سلمت قيادة فرقة العمل 153 إلى مصر حيث تهدف وزارة الدفاع، البنتاجون إلى تمكين الجيوش الإقليمية من تولي أدوار جديدة.

وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أفادت أمس الاثنين أن مصر ستتولى قيادة قوة عمل جديدة متعددة الجنسيات تقوم بدوريات في مياه البحر الأحمر وخليج عدن اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وذكر أن قائد جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل إريك كوريلا، التقى مع كبار المسؤولين العسكريين بالبحرية المصرية في القاهرة. وأشاد بخططهم لتولي قيادة قوة المهام المشتركة الجديدة 153.

من جهته قال كوريلا في بيان عقب الاجتماع “أقدر كثيرا الدور القيادي لمصر في المنطقة”، مضيفًا: “لطالما لعبت مصر دوراً حاسماً في الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، والقيادة المركزية ملتزمة بهذه الشراكة الاستراتيجية”.

وتابع أن أهمية تولي مصر القيادة تكمن في أهمية الدور المنوط بفرقة العمل منذ إنشائها تحت اسم “فرقة العمل 153” من قبل الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في أبريل في محاولة لمكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة الأخرى في البحر الأحمر وباب المندب والمياه قبالة اليمن.

وأفاد الموقع أن هذا هو التجمع الرابع من نوعه تحت قيادة القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، وهي آلية تعاونية أمنية بحرية متعددة الجنسيات أنشأتها الولايات المتحدة لأول مرة لتسيير دوريات في مياه الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته صرح الأدميرال برادلي كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، للصحفيين في وقت سابق من هذا العام أن إنشاء القوة 153 يسمح لقوات البحرية المشتركة بتسيير دوريات أكثر كفاءة في الممرات المائية في المنطقة.

وأشار إلى أن الأسطول الخامس يهدف أيضاً إلى سد الثغرات في التغطية بأسطول متوقع يصل إلى 100 طائرة بدون طيار بحلول الصيف المقبل، ورفض كوبر في ذلك الوقت القول ما إذا كانت القوة 153 تركز على التصدي لأنشطة إيران في المنطقة، لكن التركيز الجغرافي المحدد لفريق العمل يشير إلى ذلك.

وقال الموقع إن القوة الصاروخية اليمنية استخدامت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ في هجمات متكررة على السعودية في السنوات الأخيرة.. بالإضافة إلى هجومين معروفين على الأقل بطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة.

وأورد الموقع أن القوات البحرية اليمنية أطلقت زوارق تفجيرية تعمل بالتحكم عن بعد ضد أهداف سعودية في البحر الأحمر.. واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات على سفن الشحن التجارية في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران في عام 2015.

وفي الوقت نفسه، حذر وزير الدفاع الصهيوني بيني جانتز خلال منتدى عقد في أثينا في يوليو الماضي من أن البحرية الإيرانية تعزز وجودها في البحر الأحمر. وأفادت تقارير أن غواصة إسرائيلية اجتازت قناة السويس بمساعدة مصرية في استعراض للقوة ضد إيران في ديسمبر 2020.

وكشف الموقع أن مصر انضمت إلى القوات البحرية المشتركة العام الماضي لأول مرة، لتصبح العضو الرابع والثلاثين في المجموعة.. وقد نالت هذه الخطوة إشادة كبيرة من قيادة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين ومنذ توليه قيادة القيادة المركزية الأمريكية في أبريل، دافع كوريلا عن دعم الولايات المتحدة القوي للجيش المصري، بما في ذلك استكمال خطط طويلة الأمد لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 في القاهرة.

الموقع رأى أن كوريلا ” تعهد أثناء توقفه في القاهرة هذا الأسبوع بالعمل مع عناصر من الحكومة الأمريكية لتسريع عملية المبيعات العسكرية الخارجية البيروقراطية والمرهقة مع الشركاء في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة: مصر، من جانبه سلف كوريلا، الجنرال المتقاعد كينيث فرانك ماكنزي، وصف عملية الموافقة على بيع مقاتلات إف-15 بأنها “جهد طويل وشاق” في جلسة استماع مع أعضاء الكونجرس العام الماضي، لكن يُعتقد أن القاهرة ألغت خططها لشراء روسية سوخوي -35 وفقا لاتفاقها مع واشنطن.