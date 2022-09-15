الكشف عن علاقة فرنسا بتحطم طائرة اليمنية في العام 2009م

قال الباحث عبدالله بن عامر إن استدعاء فرنسا لقضية سقوط تحطم الطائرة اليمنية قبالة سواحل جزر القمر 2009م، مرتبط بإعادة تشغيل غاز بلحاف بنفس الاتفاق السابق.

وأشار بن عامر في منشور على صفحته في فيسبوك إلى إدانة محكمة فرنسية اليوم للخطوط الجوية اليمنية وصدور حكم بتغريمها ما يزيد على مليون يورو.

وتساءل بن عامر: هل سقطت الطائرة أم أُسقطت؟ وماذا عن الجانب اليمني هل حقق في القضية وأين نتائج التحقيق؟

وأضاف: بالتأكيد أن لهذه الأسئلة إجابات غيبت عن الجميع لأسباب لا نفهمها سوى أن مستوى نفوذ دولة ما في بلادك أيها اليمني يمكن ان يصل لمستوى إسقاط طائرة ثم إتهامك أنت بالوقوف خلف ذلك وصولاً الى قرار المحكمة اليوم.

وأوضح بن عامر أن فرنسا أدارت الاجراءات من الألف حتى الياء، وأنها هي من تتحدث في هذه القضية وكأن الطائرة ليست يمنية.

وبحسب بن عامر فإن “فرنسا هي من حققت هي من أخفت الصندوقين وهي من أجلت البت في القضية وهي من تستدعيها اليوم للضغط بها في ملف آخر وهي أيضاً من تقرر متى وكيف تغلق القضية”.