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نابولي يقهر رينجرز ويوفنتوس يلعب بالنار وتشلسي يكتفي بالتعادل

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نابولي يقهر رينجرز ويوفنتوس يلعب بالنار وتشلسي يكتفي بالتعادل

اكتفى تشلسي بالتعادل الايجابي مع ضيفه سالزبورج (1-1)، ضمن المجموعة الخامسة من دورالمجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رحيم سترلينج هدف تشيلسي (48)، فيما أحرز نواه أوكافور هدف سالزبورج (75). ليكتفي تشلسي بنقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، بينما رفع سالزبورج رصيده إلى نقطتين من تعادلين.

وحسم نابولي صدارة المجموعة الأولى بفوزه الثمين بنتيجة (3 -0 ) على مضيفه رينجرز جلاسكو الأسكتلندي، وسجل ثلاثية نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 68 وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 85 وتانجي ندومبيلي في الدقيقة 91 بدلا من الضائع ليصل نابولي للنقطة 6 في صدارة المجموعة .

وتعثر يوفنتوس، بنتيجة (2-1)، لصالح بنفيكا البرتغالي على ملعب أليانز ستاديوم، معقل يوفنتوس، سجل هدفي بنفيكا عادل جواو ماريو ودافيد نيريس في الدقائق (55،43) وسجل هدف يوفنتوس الوحيد أركاديوز ميليك بالدقيقة (4).

ليرفع بنفيكا رصيده إلى نقاط ليتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان الذي فاز اليوم على مكابي حيفا فيما ظل يوفنتوس دون نقاط بعد مرور جولتين.

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