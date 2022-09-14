ثنائية الملكي تنقذه من فخ لايبزيغ وهالاند يقهر فريقه السابق

تغلب ريال مدريد بنتيجة (2-0) على ملعب السنتياغو برنابية ولحساب المجموعة السادسة خلال مواجهة لايبزيج الألماني.

وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، وماركو أسينسيو في الدقيقة (90+2) ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج بدون نقاط في المركز الأخير.

هذا وقاد النرويجي هالاند غريقه مانشستر سيتي للفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة (2-1) ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوربا على ملعب الاتحاد معقل النادي الانجليزي.

وسجل ثنائية السيتي جون ستونز وإيرلنج هالاند في الدقائق 80 ، 84)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة (56) ليتصدر السيتي المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز الثاني.