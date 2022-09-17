شرطة المرور تعلن تمديد قرار تخفيض المخالفات والإعفاء من رسوم التجديدات

أعلنت شرطة المرور لجميع مالكي السيارات عن تمديد قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية، والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة إلى 17 ربيع الأول 1444هـ، 12 أكتوبر 2022م كآخر فرصة للتمديد، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر.

وأوضحت شرطة المرور في بيانٌ لها، أن تمديد القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية وحرصاً منها على أن يستفيد مالكي السيارات من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم.

وأكدت أنه يمكن سداد قيمة المخالفات عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكترونيين للمرور أو عن طريق محفظة موبايل موني الإلكتروني، أو خدمة السريع المنتشرة بمحلات الصرافة المعتمدة.

وأشار بيان شرطة المرور إلى أن رسوم المخالفات والتجديدات ستُحتسب بحدها الأعلى فور انتهاء المهلة المحددة للتخفيض ولن تكون هناك أية استثناءات .. داعيةً مالكي السيارات التي تندرج ضمن هذا التعميم إلى الاستفادة من الفترة المحددة لتصحيح أوضاعهم.