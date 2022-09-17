وزير الشباب يبارك فوز منتخب الشباب ويحثهم على الظهور المشرف أمام اليابان

بارك وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي، الفوز العريض للمنتخب الوطني للشباب على نظيره غوام بعشرة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت يوم أمس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا.

وهنأ الوزير المؤيدي لاعبي المنتخب، الذين قدّموا مستوى مكّنهم من الاستمرار في المنافسة على خطف بطاقة التأهل لنهائيات آسيا .. مشيداً بدور الجهاز الفني واللاعبين في الظهور المشرف ورفع العلم اليمني في المحافل الدولية رغم قساوة الظروف.

وحث لاعبي المنتخب على بذل جهود مضاعفة في المباراة الحاسمة والمصيرية أمام المنتخب الياباني التي تقام يوم غدٍ الأحد .. معبراً عن ثقة الجميع في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على تحقيق إنجاز جديد للرياضة اليمنية، بالخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الياباني، وإسعاد الجماهير اليمنية وتحقيق بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية رغم قوة المنافس وفوارق الإمكانيات.