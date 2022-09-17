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عالم آثار يمني: النظامُ السابقُ باع مخطوطةً نادرةً للبريطانيين بقيمة 5 ملايين دولار

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عالم آثار يمني: النظامُ السابقُ باع مخطوطةً نادرةً للبريطانيين بقيمة 5 ملايين دولار

كشف عالم آثار يمني عن تورط مسؤولين في النظام السابق بسرقة ونهب الآثار والمخطوطات النادرة وبيعها في مزادات علنية بالأسواق الأُورُوبية.

وقال الخبير وعالم الآثار، عبدالله حسن، إنه تم بيع صفحتين من مخطوطة القرآن الكريم، في 8 أبريل 2008م إبان النظام السابق، في مزاد “كريستيز” في العاصمة البريطانية لندن، بمبلغ خمسة ملايين دولار، مبينًا أن المخطوطة النادرة التي باعها مسؤولون في نظام عفاش، قديمة جِـدًّا وقد كُتبت في المدينة المنورة وبعثت منها نسخة إلى صنعاء في عهد الخليفة عثمان بن عفان.

وأشَارَ الخبير اليمني إلى أن النظام السابق هرّب المئات من المخطوطات النادرة، بالتعاون مع عصابات دولية خَاصَّة بسرقة الآثار.

ويأتي الحديث عن تورط النظام السابق في بيع الآثار مع تزايد العمليات الممنهجة والمنظمة لنهب وسرقة الآثار والمخطوطات اليمنية التاريخية النادرة في المناطق المحتلّة وبيعها في الأسواق الأمريكية والبريطانية والأُورُوبية بسعرٍ بخس.

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