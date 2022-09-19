مساء غد.. عرض كشفي وايقاد شعلة ثورة 21 سبتمبر

يستعد 500 كشاف من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ورياضيين من مختلف الألعاب للمشاركة في حفل إيقاد شعلة ثورة الـ 21 من سبتمبر في ذكراها الثامنة مساء يوم غدٍ الثلاثاء بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.

وأجرى شباب الحركة الكشفية صباح اليوم بروفات مكثفة على ملعب الظرافي بالعاصمة صنعاء استعداداً للعرض الشبابي الكشفي الرياضي احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب عبد الله الرازحي جهوزية شباب الحركة الكشفية والاتحادات الرياضية للمشاركة في حفل إيقاد شعلة ثورة 21 سبتمبر الذي تنظمه وزارة الشباب وجمعية الكشافة بتمويل صندوق رعاية النشء والشباب.

وأشار إلى أن العرض الشبابي الكشفي الرياضي، يشارك فيه 500 من نخبة قادة وشباب الحركة الكشفية ونجوم الاتحادات الرياضية .. مؤكداً أن الاستعدادات جرت على قدم وساق بإشراف مباشر من وزير الشباب رئيس جمعية الكشافة والمرشدات محمد حسين المؤيدي.

فيما أوضح المفوض العام للكشافة عبدالله عبيد أن شباب الحركة الكشفية ونخبة من نجوم الألعاب الرياضية والحرب والأعمال سيحيون مساء يوم غدٍ الثلاثاء حفل إيقاد شعلة ثورة الـ 21 من سبتمبر، ثورة الحرية واستقلال القرار السيادي.

ولفت إلى مشاركة عدد من الألعاب الرياضية يتقدمهم نجم وبطل العرب في اللعبة الأنيقة كرة الطاولة الكابتن أحمد زائد ورفقيه في البطولات واللعبة النجم الكابتن علي حاج وعروض لأبطال الكاراتية، التايكواندو، الكونغ فو، الدراجات الهوائية، الكيك بوكسنج والبنحاك سيلات.

وبين عبيد أن الفعالية الاحتفالية ستشهد مشاركة أبطال ونجوم كرة القدم والمصارعة وبناء الأجسام، على أن يرعى وزير الشباب والرياضة رفع العلم الوطني إيذاناً بتدشين الاحتفالات والبطولات الرياضية.