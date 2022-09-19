10597ألف منزلا متضررة من السيول هذا الموسم

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية اليوم الاثنين، عن حصيلة ضحايا السيول واحصائية الأضرار في المحافظات اليمنية الحرة.

وأوضح التقرير أن حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها عدة مناطق في المحافظات الحرة، ارتفعت إلى 98 حالة وفاة و40 مصابا.

وبلغت حصيلة الأضرار في المنازل إلى 10 آلاف و 597 منزل بين دمار كلي وجزئي، توزعت في ألفين و417 منزل متضرر بشكل كلي و5 ألف و569 منزل متضرر بشكل جزئي بأضرار مختلفة بين انهيار أسقف وجدران، وألف و781 منزل متضرر جراء دخول السيول إلى المنازل، فضلا عن وجود 751 منزل آيل للسقوط معظمها في أمانة العاصمة.

كما بلغت إحصائية الأسر المتضررة إلى 41 ألف و234 أسرة متضررة في 15 محافظة، منها 16 ألف و745 أسرة نازحة، كما بلغت حصيلة تضرر مخيمات النازحين إلى 8 ألف و149 خيمة.

وتضررت المنشآت جراء السيول، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وسط تردي وتضرر الخدمات العامة.

ووفقا للتقرير فقد بلغت حصيلة الأضرار في المنشآت، 52 مدرسة ومسجد، و80 شبكة مياه، فيما تسببت الأمطار انهيارات صخرية وترابية أدت إلى جرف وانهيار 132 من الطرق، كما انهار 10 حاجز وسد مائي، وتضرر 115 بئراً.

كما بلغت حصيلة الأضرار الأراضي الزراعية 689 أرض زراعية، فيما بلغت إحصائية أضرار الثروة الحيوانية إلى نفوق 229 بين أبقار وأغنام.

زيارات ميدانية وغطاء إغاثي

على غرار الأمطار التي شهدتها المحافظات اليمنية تفقد أمين عام المجلس الأعلى عدد من المناطق والمديريات في محافظة الجوف – حجة – صعدة للاطلاع على أضرار السيول وحجم الأضرار والاحتياجات والعمل على تقديم الاستجابة الطارئة للمتضررين من السيول من خلال تنفيذ مشاريع اغاثية وخدمية تسهم في تخفيف معاناة المتضررين.

وفي السياق أعلن أمين عام المجلس الأعلى حالة الطوارئ وتوجيه فروع المجلس بتشكيل لجنة طوارئ والعمل مع شركاء العمل الإنساني، على إغاثة متضرري السيول، من خلال تقديم المساعدات الطارئة من مواد ايوائية ونقدية وغذائية للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين.

إغاثة قرابة 38 ألف أسرة

وبالرغم أن المساعدات لا تزال محدودة في ظل الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي سببها العدوان والحصار واتساع الأضرار في مختلف المحافظات خصوصاً وأن السيول أدّت إلى تضرر المنازل والخيام والسدود والطرق وتسببت في انهيارات صخرية وانقطاع الطرقات، إلا أن المجلس عمل مع شركاء العمل الإنساني على إغاثة 35 ألف و633 أسرة متضررة من السيول بأكثر من 80% من إجمالي الأسر المتضررة.

وبحسب المجلس الأعلى تم صرف 575 مليون 276 ألف مساعدات نقدية لأكثر من 7 ألف و82 أسرة، فيما تم توزيع مساعدات طارئة لأكثر من 7 ألف و159 أسرة، وتلقت أكثر من 3 آلاف و264 أسرة مواد منزلية، كما تلقت أكثر 6 آلاف و375 أسرة حقيبة نظافة (اصحاح)، فيما تلقى أكثر من 11 ألف و137 أسرة مساعدات متنوعة بين فرش وبطانيات وطرابيل، وخيام ومأوي، فيما تلقت أكثر من 1403 مساعدات غذائية.