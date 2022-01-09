المشهد اليمني الأول

سقط ناطق تحالف العدوان تركي المالكي مجددا بعد فضيحة استعراضه لقطات من فيلم أمريكي على أنها في ميناء الحديدة في محاولة لتبرير استهدافه.

وفي التفاصيل فإن التحالف السعودي نشر فيديو قال فيه إنها مشاهد لـ”موقع تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية في ميناء الحديدة”، ليتبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم “Severe Clear”، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم.

انتصارات اعلامية استخبارية مثيرة للسخرية

علق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، اليوم الأحد، فضيحة ناطق تحالف العدوان المالكي، في عرضه لمشاهد ادعى فيها أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة.

وقال محمد عبدالسلام: ” من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر باستعراض ناطق التحالف ما يدعيه أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة ليتبين أنه مشهد من فيلم”.

وأضاف رئيس الوفد الوطني، أن “المشاهد تم اجتزاؤه وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي لتحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية”.

وكانت قد نفت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء أمس السبت صحة ما عرضه ناطقٌ باسم التحالف السعودي بشأن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ووصفته بأنَّه “إفلاسٌ وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ”، وأنه “اعتمد على عرضٍ ركيكٍ”.