المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. قائد العمالقـة يكشف في برقية سرية حجم الطامة التي حلت بهم “ما ذا قال في الرسالة الخطيرة”.. ورد الآن.. قائد العمالقـة يكشف في برقية سرية حجم الطامة التي حلت بهم “ما ذا قال في الرسالة الخطيرة”

” خاص”

وَدُّوا۟ لَوۡ تُدۡهِنُ فَیُدۡهِنُونَ.. والمدهون بشحم الخنزير يقدم استقالته للداهن الخنزير مع الاحترام والتقدير بعظيم مهام العمالة والارتزاق وخيانة القزم قائد اللواء 15 العمالقـة؟

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استقال الخائن محمد البو بكري مغتصب رتبة عميد وقائد مرتزقة الإمارات والمسمى باللواء 15 العمالقـة من قيادة اللواء 15 وبتاريخ 9 يناير من عام 2022م، وحصل موقع المشهد اليمني الأول على صورة من استقالته التي أوضح فيها الخائن للقسم العسكري جزء من الخدمات التي قدمها لتحالف العدوان الأجنبي في خطاب الاستقالة”

واعترف المرتزق البوبكري بتقديم العشرات من القتلى والجرحى منهم جرحى لقوا مصرعهم بسبب الإهمال في ظل المعاناة وقلة الإمكانيات وعدم التسهيلات في المهام الموكلة إليه”.

وبالرغم من تعامل قيادة تحالف العدوان للمرتزق البوبكري كخائن بالتهميش، إلا أنه وصفها بالقيادة الموقرة، وقال “كانت تُرد الكثير من تعليماتي من قبل قيادتكم الموقرة دون مبرر وانا الذي حافظت على اللواء وباقل الخسائر”.

ويضيف المرتزق قائلاً ” لا يقدر موقف الرجال إلّا الرجال “، الأمر الذي اعتبره ناشطون تسولاً واستجداء للعدوان، مبيناً أنه يتابع امور اللواء وهو في إجازة بسبب وضع أولاده الصحي، وأضاف بالقول: “لازالت الى ساعتي هذه وانا اتحمل أمور اللواء ولو كنت بعيداً بسبب وضع أولادي الصحي”.

مراقبون قالوا أن رسالة الخائن تشرح بوضوح كيف يتعامل العدو مع أرخص مرتزقة بالتهميش والاقصاء والاستغناء عنهم حتى ولو كانوا ممن الذين قاتلوا جنبا الى جنب العدو من عام 2015م، حتى ولو كان إخوان الضباط صرعى او جرحى او اسرى عبر الضابط الذي تم تكليفه بقيادة اللواء وهو في إجازة.

استقالة الاستعباد

وقال المرتزق البوبكري: “من تم تكليفه بقيادة اللواء من قبلكم وهو الأخ أحمد بانافع أعطيت له صلاحيات وقام بتغيرات في اللواء بدون علمنا مع ضباط كانوا مع التحالف جنبا الى جنب من عام 2015م، بل ان بعض الذين تم تغيرهم كان لهم أخوة اما شهيد او جريح او اسير او معاق”.

لم يكتفي المرتزق بخطاب الاستعباد والاسترقاق والاسترحام وهو يتحسس رأسه بالاستغناء عنه ويجدد عهد وضاعه الاستعباد لعل وعسى ويقول: “القيادة الحالية مُستغنيه مع احترامي وتقديري واستعدادي لتلبية المهام في أي وقت مثمنين عظيم المهام، وعليه فأنا محمد البوكري اقدم استقالتي من قيادة اللواء الخامس عشر العمالقـة”.

دهان شحم الخنزير

بالرغم من كل ما قدمه ويقدمه الخونة المداهنين للعدوان إلّا ان العدو الداهن لهم بدهان شحم الخنزير للاستعباد الأكثر ويطلب منهم المزيد من المهام القذرة.

ومع ذلك العدو الداهن لهم يعاملهم بالتهميش بالإقصاء بالاستغناء بالتلويح بالتغيير بالبديل الارخص ثمناً والاسهل انقياداً ولذلك يستمرا المُداهن بخطاب الاستعباد خوفاً من الاستبدال وهذا هو ديدن المدهونين بدهان شحم الخنازير بن سلمان وبن زايد.

المُداهنة ذل وخسران

وَدُّوا۟ لَوۡ تُدۡهِنُ فَیُدۡهِنُونَ، ودوا لو تكذب.. فيكذبون اكثر، لو تنافق.. فينافقون اكثر، لو تكفر.. فيكفرون اكثر، لو ترخص نفسك.. يبخسون بك اكثر، وهكذا هو حال قوم العمالة والارتزاق والخيانة، من مستنقع العمالة الى مستنقعات الخيانة ومن وحل الارتزاق الى أوحال العهر والدياثة.

رسالة من فوق الماء

من المدهون به إلى الداهن الفاعل، من المفعول به المنصوب إلى الفاعل المرفوع، من الخائن المحلي إلى القائد الأجنبي الغازي السعودي الاماراتي الأمريكي الإنجليزي الإسرائيلي التركي القطري.

اما بعد مع احترامي وتقديري واستعدادي لتلبية المهام في أي وقت مثمنين عظيم المهام الموكلة إلينا وعليه فانا محمد البوكيري اقدم استقالتي من قيادة اللواء الخامس عشر أقزام العمالقـة.

لا الناهية المحذوفة

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم: “فَلَا تُطِعِ ٱلۡمُكَذِّبِینَ وَدُّوا۟ لَوۡ تُدۡهِنُ فَیُدۡهِنُونَ “سورة القلم الاية ٨و٩”، وحذف قوم الارتزاق والخيانة والعمالة لا الناهية وبفتاوى شيوخ التكفير الوهابي السلفي الإخواني، فأطاع القوم ناعق العدوان تركي المالكي المنافق الكاذب الذي تمنى ان يخون الخوان البلاد والعباد والقيم والمبادئ بالمُداهنة فدهنهم المالكي السعودي بدهان شحم الخنزير الأصلي فامسوا واصبحوا وباتوا ملكيين اكثر من الملك.

ووَدُّوا۟: بمعنى تمنوا، تُدۡهِنُ: تراعي او تتحالف مع الظالم، فَیُدۡهِنُونَ: أي يزداد الظالم في ظلمه وبالمثل من يداهن الفاسد يزداد الفاسد في فساده.

وحذف القوم لا الناهية واتبعوا العدوان الظالم الغاشم، ومن اكذب من ناعق العدوان تركي المالكي، ومن اكذب من الأمريكي كولن باول وزير خارجية أمريكا و القائل بأسلحة الدمار الشامل للعراق وتم تدمير العراق في مارس 2003م بكذبة الأمريكي وبعدوان انطلق من أراضي السعودي الوهابي.

ومن اكذب من اليهودي الصهيوني بنيامين نتنياهو القائل بان صورايخ حزب الله اللبناني مُخزنه في ميناء بيروت والأيادي الآثمة تفجر نترات الامونيوم بالميناء عام 2020م والاعلام السعودي يتهم حزب الله اللبناني

ومن اكذب من المالكي الكاذب بصواريخ ميناء الحديدة يناير 2022م من الأفلام الأمريكية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

10 يناير 2022م