المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لعمليات إغــارة شنها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدو السعودي في جيزان ونجران.

وشن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية إغــارة مباغتة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في جبل عامر شرقي جحفان بمحور المدافن في جيزان.

واتخذت العملية عدد من المسارات المتزامنة بدأت بتمشيط مكثف استهدف تحصينات ودشم مرتزقة الجيش السعودي في جبل عامر.

وأظهرت المشاهد فرار مرتزقة الجيش السعودي وسط تقدم المجاهدين ودخولهم إلى تحصينات ومواقع العدو. مبينة تمكن المجاهدين من إحراق دشم مرتزقة الجيش السعودي، واغتنام كميات من الأسلحة المتنوعة.

كما شن المجاهدين عملية إغــارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع بنجران، وثقت المشاهد تمكن المجاهدين من تدمير مدرعة ومقتل وإصابة أعداد من المرتزقة خلال العملية.

ولقي أعداد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم خلال العمليتين وأصيب آخرين.