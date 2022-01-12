المشهد اليمني الأول

يواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مستفيدا من الدعم الأمريكي الواسع، مرتكباً المزيد من الجرائم بحق أعداد من المواطنين وتدمير للمنشئات والخدمات، ومخلفا أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة، حيث بلغت عدد الغارات خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 115 غـــارة على عدد من المحافظات.

وأفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة عن ارتقاء شهيدان كحصيلة أولية لاستهداف طيران العدوان هنجرا لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي بغارتين.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان 5 غارات استهدفت شبكات الاتصالات في مديرية الحشوة ومنطقة العبدين جنوب مدينة صعدة وبني معين في مديرية رازح، وفي جريمة حرب مكتملة الأركان استهدف طيران العدوان حقل مياه تلمص والذي يُغذي مدينة صعدة ومحيطها بالمياه.

جريمة مكتملة الأركان

الجريمة التي أدانتها وزارة المياه والبيئة معتبرة إياها جريمة مكتملة الأركان تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاضطلاع بالمسؤولية في الضغط على دول تحالف العدوان باتجاه إيقاف استهداف البنية التحتية وتدمير مشاريع المياه.

وأشارت إلى أن طيران العدوان استهدف خزاني مياه، الأول سعة 280 وحدة ومرافق ومباني والخزان الثاني سعة 300 وحدة، ما أدى إلى تدمير الخزانين وتأثر شبكة المياه بجوار الخزانين “الإسالة والضخ” وكذا تأثر خمسة آبار مياه بجوارهما بصورة مباشرة وانقطاع المياه عن سكان مدينة صعدة.

وأوضح بيان الوزارة أن استهداف الخزانين، تسبب في تأثر غطاسات آبار المياه والألواح الشمسية وتوقف خدمات المياه عن مدينة السلام والمدينة القديمة .. لافتا إلى أن حقل تلمص، يمثل الحقل المائي الرئيسي لتجميع المياه والضخ لمدينة صعدة.

وأكد البيان أن 135 ألف نسمة من المستفيدين من خزانات حقل تلمص، تأثروا بصورة مباشرة نتيجة توقف ضخ المياه، ما اضطر المواطنون شراء المياه عبر الوايتات بأسعار مرتفعة، بسبب انعدام المشتقات النفطية.

97 غـــارة على شبوة ومأرب والبيضاء والجوف

وفي محافظة شبوة شن طيران العدوان 37 غـــارة على بيحان وعين وحريب والقنذع بمديرية بيحان، منها غارات استهدفت أحياء ومنازل سكنية.

وفي محافظة مأرب استهددف طيران العدوان كلاً من البلق ومديريات الوادي والجوبة ومدغل وحريب ب43 غـــارة استهدفت مناطق سكنية وسط صمت المجتمع الدولي وتأييد أمريكي فاضح يناقض حديثها عن السلام.

كما شن طيران العدوان 9 غارات على مديريات السوادية ومسورة بمحافظة البيضاء، وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 8 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، ومديرية الحزم، والأجاشر قبالة نجران.

خروقات مستمرة لاتفاق السويد

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأربعاء، رصد 72 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت غارتين لطيران حربي على الجراحي، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا تحليق 7 طائرات حربية في أجواء الجبلية والجراحي وحيس، و6 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 65 قذيفة، و 39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.