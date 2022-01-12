المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتعلن هذا الخبر الصادم بشأن العمالقة في شبوة.. ومتحدث الحوثيين يعلن رسمياً عن الخبر الذي انتظره الجميع “تفاصيل بالأسماء”

عاجل الآن.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها وتعلن هذا الخبر الصادم بشأن العمالقة في شبوة.. ومتحدث الحوثيين يعلن رسمياً عن الخبر الذي انتظره الجميع “تفاصيل بالأسماء”

تتسارع المستجدات والأحداث العسكرية في جبهات محافظة شبوة عقب أيام من تصعيد الإمارات عبر مرتزقتها بعد زيارة رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي “نفتالي بينت” لأبو ظبي وتأكيدهم على أهدافهم المشتركة في المنطقة.

وتعرض مرتزقة الإمارات المسماة بـ العمالقة في شبوة لكمائن وعمليات مزدوجة أعلنتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم، مؤكدة مصرع وإصابة المئات من مرتزقة الإمارات وتدمير عشرات الآليات والمدرعات، متوعدة الإمارات بعواقب وخيمة جراء تصعيدها.

وزجت الإمارات المئات من مرتزقتها من التنظيمات التكفيرية والمناطقية المسماة بألوية العمالقة في شبوة، ودارت معارك بمساندة جوية واسعة من الإمارات إلى جانب دعم مادي ولوجستي واسع لمرتزقتها.

تصدي وضربة باليستية قاتلة

وعادت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الأربعاء، عبر المتحدث الرسمي يحيى سريع لتعلن تمكنها من التصدي لزحف كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات المسماة بـ العمالقة في شبوة باتجاه مديريات عين بشبوة وحريب بمأرب استمر لعدة ساعات دون إحراز أي تقدم.

وأكدت القوات المسلحة تمكنها من تكبيد مرتزقة ودواعش الإمارات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث سقط منهم العشرات بين قتيل ومصاب، رغم الغطاء الجوي المكثف.

وأعلنت القوات المسلحة استهدافها لتجمعات مرتزقة الإمارات بصاروخين باليستيين، مؤكدة إصابة الهدف بدقة مخلفا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، مبينةً رصد ومشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقلهم بعد الاستهداف.

1300 قتيل ومصاب ومفقود

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة صباح الأربعاء عن مقتل وجرح أكثر من 1300 من مرتزقة الإمارات وجماعاتها التكفيرية المسماة بـ العمالقة في شبوة وتدمير 102 آلية في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية، متوعدة بأن عواقب هذا التصعيد الكبير للإماراتي “ستكون كبيرة” و”عليهم تحمل نتائجه”.

وأوضحت القوات المسلحة أن عدد القتلى في صفوف مرتزقة الإمارات وجماعاتها التكفيرية بلغ “أكثر من 515 قتيل بينهم قادة وعدد الجرحى تجاوز 850 جريح وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية”.

وأشارت إلى “أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة.

وبينت أن “مرتزقة ودواعش الإمارات تلقوا العشرات من الضربات الصاروخية التي استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، لافتة إلى أنه سوف يتم توزيع ذلك تفاصيلها لاحقا.

وأكدت “القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد الكبير للعدو الإماراتي حتى يتحقق النصر المبين لشعبنا”، مشددة على أن “عواقب هذا التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحمل نتائج تصعيدهم”.

وحصل المشهد اليمني الأول، على قائمة أولية لأبرز قتلى مرتزقة الإمارات المسماة بـ العمالقة في شبوة الذين لقوا مصرعهم في جبهات محافظة شبوة مؤخرا.

أولاً القيادات:

القيادي/ ابو انس اركان حرب اللواء الثاني مرتزق للإمارات وعناصر داعش

1-القيادي/ ابوعدنان قائد الكتيبة الثانية باللواء الثالث مرتزقة للأمارات وعناصر داعش

2-القيادي/ احمد قائد الحجيلي رئيس عمليات اللواء الثاني مرتزقة امارات

3-القيادي/ احمد ناصر بن عتيق وهو من قيادات العدو

4-التكفيري/ ابو عبدالسلام الابيني المسؤول العسكري لتنظيم في شبوه سابقا

5-القيادي العميد/ بكيل علي راشد المرفدي أحد أركان ألوية مرتزقة الإمارات وعناصر داعش

6-القيادي/ سميح جرادة قائد اللواء الثاني ( أ )

7-القيادي/ صابر احمد محسن الشعبي قائد السرية الاولى في الكتيبة الاولى للواء الثاني التابع لقيادة مرتزقة الامارات وعناصر داعش

8-القيادي/ صالح هميس المطرفي قائد الكتيبة الثالثة من اللواء الثالث عشر عمالقة التابع لمرتزقة الامارات وعناصر داعش

9-القيادي/ عزالدين فارع الحجيلي قائد سرية في الكتيبة الثالثة من اللواء الثاني

10-القيادي/ علي ابوبكر امداد اللواء الثالث عمالقة

11-القيادي/ علي محمد سيف (مايسمى قائد وحدة امن حزام الصبيحة)

12-القيادي/ فهد عمر مسؤول محروقات اللواء الاول مرتزقة امارات

13-القيادي/ قاسم محمد صالح الرويشان عمليات الكتيبة الثانية في اللواء الثاني عمالقة

14-القائد الميداني العقائدي/ مازن الصبيحي

15-الملازم/ مازن سعيد عبده علي المشولي المسؤول الطبي لألوية مرتزقة الامارات وعناصر داعش

16-القيادي/ مجدي احمد قاسم الغزالي ابو حرب الردفاني قائد اللواء الثالث

17-القيادي العميد/ محسن احمد ناصر بن عتيق اليهري اليافعي احد قيادات اللواء الاول عمالقة

18-القيادي/ وضاح السيد قائد سريه وركن امداد الكتيبة الثانية

19-القيادي/ يحيى الزعيمي البوكري اركان حرب اللواء 13 مرتزقة للإمارات وعناصر داعش

20-القيادي/ احمد المقورح من مرتزقة اللواء الثامن من مرتزقة الامارات وعناصر داعش

ثانياً الأفراد:

21-ابو بكر احمد عبدالله

22-احمد سعيد السعدي

23-احمد عبدة احمد

24-احمد محمد ناصر العولقي

25-امين ناصر الحميدي الصبيحي

26-ايمن عارف ناصر احمد

27-باسل عبدالسلام ناصر الصبيحي

28-بشير محمد حسن صالح الازارق

29-جلال احمد عبدالله

30-جهاد بن ناصر علي الحارثي

31-جهاد ناصر علي القحيح

32-حسن عزيز العتيقي

33-حسين احمد السعدي

34-حسين بن عوض الحارثي

35-حسين بن فوزي المصعبي

36-حسين عوض حسين قريح الهديبي تبع (ل 173)

37-حسين عوض حشيش

38-حسين فوزي السعدي

39-خالد قايد حصيان

40-خيري فيصل شاهر الصبيحي

41-داوود عبدالواحد سالم الصبيحي

42-داؤود صالح الرجاعي

43-رضوان محمد احمد نعمان

44-رمزي محبوب العماري الصبيحي

45-زعيم احمد العماري الصبيحي

46-سفيان مبارك الحارثي

47-سلمان ناصر القحيح

48-سليمان احمد السعدي

49-صالح عبدالله المجحنه

50-صالح محمد صالح الحاج

51-صدام عبده احمد العدلاني الصبيحي

52-عايد عويش قايد فصيل

53-عبد حسن النصيري الصبيحي

54-عبدالوهاب محمد علي مثنئ

55-عدنان الصريمي (المرافق الشخصي لوضاح الصبيحي مايسمى قائد الحزام الامني للصبيحة)

56-عزالدين فارع محمد الصبيحي

57-علاء صالح محسن

58-علي عبدالله عويش الصبيحي

59-علي علي قاحز

60-علي منصر صالح العولقي

61-عهد عديل النصيري الصبيحي

62-عيسى مقبل عبدة علي

63-عيسى هزاع قائد

64-فارس احمد عبدالحبيب

65-فهد بن قايد بن علي الحارثي

66-فهد بن قايد حصيان

67-فهد قائد حصيان

68-فواز فوزي السعدي

69-فيصل محمود سعيد

70-ماجد مرشد سيف

71-مبخوت بن قايد بن علي الحارثي

72-مبخوت بن قايد حصيان

73-مبروك صالح احمد لمروحي

74-مجاهد محمد محسن علي

75-محسن صالح عبيد

76-محمد احمد صالح سفيان

77-محمد احمد عبدالله الاسلمي

78-محمد احمد هماس

79-محمد حيدرة محسن

80-محمد سعيد السعدي

81-محمد صالح الاقصم

82-محمد عبدالحق فارع

83-محمد عبدالسلام سالم الصبيحي

84-محمد عزيز نيوب عبدالله 85-محمد المذب تبع (ل 173)

86-محمد علي احمد

87-محمد عوض حصيان

88-محمد ناجي الكنابي

89-مختار سيف احمد الدومة الزفيتي

90-مروان فوزي السعدي

91-مشعل الصبيحي

92-مصعب احمد علي القحيح

93-معتز الصبيحي

94-منصور جاسم عبادي

95-ميثاق احمد فتوان الصبيحي

96-ناظم محمد شاهر العماري الصبيحي

97-نايف ناصر عبدالله العواضي

98-نواف ناصر القحيح

99-هاني احمد محمد الحوشبي

100-هزيم محسن عبيد الحوشبي

101-هيثم طلال حسن عبادي

102-وجدان عبده محمد الصبيحي

103-وجدي عبدالله المخمودي الصبيحي

104-وحيد عبدالله عماد

105-يوسف سالم بودقن لمروحي

106-يونس المصعبي