المشهد اليمني الأول

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليوم الخميس عمليــة هجومية مشتركة على تجمعات كبيرة لدواعش ومرتزقة الإمارات في محافظة شبوة.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الـ عمليــة المشتركة استهدفت مرتزقة الإمارات أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد سريع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف دواعش ومرتزقة الإمارات.

وأشار إلى أن طيران العدوان الإماراتي السعودي الأمريكي شن 43 غارة خلال الساعات الماضية أغلبها على مارب وشبوة.