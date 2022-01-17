المشهد اليمني الأول

سنؤدبكم وسنقطع أيديكم إذا لم تسارعوا بكف يدكم عن العبث في اليمن.. تصريحات نارية لقيادات أنصار الله للإمارات

حذر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، دويلة الإمارات من مواصلة العبث في اليمن.

وقال عبدالسلام في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مساء اليوم،”دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت”.

وأضاف أن على هذه الدويلة أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها.

سنؤدبكم

بدوره غرد عضو المكتب السياسي لأنصار الله “محمد البخيتي” على العملية بكلمة واحدة على استهداف الإمارات العربية المتحدة.

وقال البخيتي في تغريدة كتبها على صفحته بموقع تويتر: ” ‏‎سنؤدبكم “.

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان القوات المسلحة، بأنها ستعلن خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وقبيل إعلان القوات المسلحة اليمـنية أنها بصدد إعلان تفاصيل العملية، أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن “اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك”، لافتة إلى أن “حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي”.