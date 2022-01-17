المشهد اليمني الأول

شن طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم الإثنين 17 يناير 2022م عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بشن غارات جوية استهدفت أحياء سكنية باتجاه مطار صنعاء الدولي.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

عشرات الغارات على مأرب وذمار

وأفادت مصادر محلية عن شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 32 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب، منها 24 غارة مديريتي حريب والجوبة و7 غارات مديرية الوادي وغارة على مديرية صرواح.

ولفتت المصادر إلى شن طيران العدوان غارات على مدينة ذمار، و4 غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش بالمنار وبيت الكوماني بمديرية عنس وقاع الضيق في جهران.

خروق مستمرة لاتفاق السويد

في السياق أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم الاثنين، رصد 114 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق 4 غارات لطيران حربي على الجراحي ومقبنة والجبلية واستحداث تحصينات في الجبلية، وتحليق 6 طائرات حربية في أجواء الجبلية والجراحي ومقبنة وحيس و4 طائرات تجسسي في أجواء الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 35 خرقا بقصف مدفعي لعدد 210 قذيفة و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.