المشهد اليمني الأول

أعلنت القـوات المسـلحة اليمنية مساء اليوم الإثنين 17 يناير 2022م عن عملية اعصار اليمن باستهداف أهداف حساسة في إمارات دبي وأبوظبي في الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي لـ القـوات المسـلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أذيع الساعة التاسعة والنصف مساءاً أن عملية إعصار اليمن استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

وبينت القـوات المسـلحة اليمنية أن العملية الموفقة تمت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واصفة إياها بالعملية النوعية والناجحة.

وقال بيان القوات المسلحة أنها نفذت ماوعدت به اليوم، مجددة تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة.

وحذر البيان “الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمشنآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم”.

وتوعدت القوات المسلحة بأنها لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، معلنة “الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن”.

وأفاد بيان القـوات المسـلحة اليمنية أن عملية إعصار اليمن تأتي رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

أبوظبي تعترف رسميا

وكانت قد أفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن “اندلاع حريق صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك”، لافتة إلى أن “حدثا بسيطا وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي”.

توقف حركة الملاحة وانهيار سوق الأسهم

وأشارت موقع رصد حركة الملاحة الجوية “فلايت رادار” توقف الحركة الجوية في مطار أبو ظبي لساعات.

فيما رصد المشهد اليمني الأول مؤشرات سوق البورصة التي أشارت لإنهيار أسهم شركة أدنوك عقب إحتراق 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 تابعة لها، عقب تعرضها للإستهداف.

أهمية منطقة مصفح

وتضم منطقة منطقة مصفح الصناعية العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات منها شركات “أودي” و”وبنتلي” و”بورش” و”فوكس فاجن”، وتحتوي المنطقة على أقدم ميناء في الإمارات.

وتقسم المنطقة إلى 5 مناطق صناعية هي ايكاد 1 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الهندسية الثقيلة، وايكاد 2 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وايكاد 3 التي تضم الصناعات الخفيفة والمتوسطة وبعض الشركات الدولية، وايكاد 4 المتخصصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة، وايكاد 5 التي تضم المجمعات المتخصصة في صناعة السيارات.