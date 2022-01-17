المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. تحالـف العدوان يعلن عن بدء عملية استهداف قيادات من أنصار الله.. وسقوط تسعة شهداء بينهم أطفال ونساء بغارات على العاصمة صنعاء “تفاصيل”

استشهد تسعة مواطنين بينهم أطفال ونساء إثر غارتين شنهما طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء اليوم الإثنين على العاصمة صنعاء.

وأعلن تحالـف العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم الإثنين عن بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات من “أنصار الله” شمالي صنعاء، حد تعبيره.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة أن طيران العدوان، ارتكب جريمة باستهدف منزلا لأحد المواطنين في الحي الليبي بمديرية معين، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين بينهم اطفال ونساء في حصيلة أولية.

وأكد أن عملية البحث عن ناجين مستمرة تحت أنقاض أحد المنازل، منددا باستمرار تحالف العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي معيب.

وأفاد مواطنين بأن النزل الذي استهدفته غارات طيران تحالـف العدوان كان لمدير كلية الطيران الاسبق العميد المتقاعد “عبدالله قاسم الجنيد”، مشيرين إلى أن الغارات أدت لاستشهاده مع عد من أفراد اسرته بينهم أطفال ونساء.

47 غارة جوية على 6 محافظات

يشار إلى شن طيران تحالـف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اليوم، 47 غارة جوية على محافظات مأرب وشبوة والبيضاء وتعز والحديدة وذمار وقبالة نجران.

وأفاد مصدر محلي بأن الطيران الغاشم شن 24 غارة على مديريتي حريب والجوبة، و7 غارات على مديرية الوادي، وغارة على صرواح بمأرب، فيما شن 4 غارات على مديرية عين في شبوة، وغارة على مديرية الصومعة بالبيضاء، و3 غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة بتعز.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الغاشم استهدف بغارة الجبلية بمديرية التحيتا في الحديدة، وبغارتين طيبة الاسم في الأجاشر قبالة نجران.

ولفت المصدر إلى أن طيران تحالـف العدوان شن غارة على مدينة ذمار، وأربع غارات على أبراج الاتصالات في جبل عشروش بالمنار وبيت الكوماني بمديرية عنس وقاع الضيق في جهران.

خروق مستمرة لإتفاق السويد

وفي الحديدة اوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط تسجيل 114 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها 4 غارات لطيران حربي على الجراحي ومقبنة والجبلية واستحداث تحصينات في الجبلية.

ولفت المصدر الى رصد تحليق 6 طائرات حربية في اجواء الجبلية والجراحي ومقبنة وحيس و 4 طائرات تجسسي في اجواء الجبلية، مشيرا الى أن من بين الخروقات 35 خرق بقصف مدفعي لعدد 210 قذيفة و 60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.