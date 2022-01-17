المشهد اليمني الأول

أكدت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية للعدو الإسرائيلي تدرس في الساعات الأخيرة تفاصيل عملية إعصار اليمن التي نفذتها اليمن على السفن الإماراتية واحتياطات النفط بالقرب من العاصمة أبوظبي.

ووفقا لوسائل الإعلام الصهيونية فإن التقديرات في كيان العدو تشير إلى أن نحو 10 طائرات بدون طيار شاركت في عملية إعصار اليمن، بما في ذلك مسيرات انتحارية وصواريخ، في مدى كبير تم إطلاقها على ما يبدو من اليمن بطريقة دقيقة ومنسقة.

وأفادت قناة كان العبرية أنهم هناك في كيان العدو “يتابعون ما يحدث هناك بسرعة ويخافون من احتمال وقوع هجوم مماثل ضدهم”.

وأشارت إلى أن مدى العملية التي استهدفت أبوظبي من 1500كم إلى 1600كم كيلومتر تقريبا، وهي تقريبًا نفس المسافة بين اليمن وإيلات.

وأكدت القناة أنه إذا كانت من خيارات اليمنيين المطروحة على طاولتهم استهداف إسرائيل، فإن اليمنيين لديهم القدرة على الوصول بطائرة مسيرة، وقد يتسبب الهجوم في سقوط ضحايا.

عملية إعصار اليمن

وكانت قد أعلنت القـوات المسـلحة اليمنية مساء اليوم الإثنين عن عملية إعصار اليمن باستهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واصفة إياها بالعملية النوعية والناجحة.

وحذرت القوات المسلحة “الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم”. متوعدة بأنها لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة، معلنة “الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن”.