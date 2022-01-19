المشهد اليمني الأول

” خاص”

الدمار في الحي الليبي في العاصمة صنعاء والشهداء 14شهيد والجرحي 6 والمنازل المدمرة كليا 4 منازل وبالسلاح الامريكي والطيار مرتزق صهيوني والطيران باعلام العدو السعودي الاماراتي.

وقناة فوكس نيوز الاخبارية الاولى في امريكا بالامعان بالتزويير والتزييف واعتبار مجزرة صنعاء الحي الليبي هو في ابوظبي والمتسبب القوات المسلحة اليمنية ولاستعطاف الراى العام الامريكي و العالمي للقاتل المجرم وادانة الضحية اليمن صنعاء احياء سكنية ونساء واطفال.

حيث نشرت القناة الأكبر والأولى في الولايات المتحدة الامريكية على موقعهافي تويتر خبراً عن إدانة واشنطن للهجوم اليمني على الإمارات مؤخراً متعمدة تزوير الحقائق حول الخبر الذي نشرته والذي استخدمت له صورة لدمار هائل أحدثته طائرات تحالف العدوان السعودي الإماراتي ضد مدنيين في اليمن فيما الخبر يتعلق بالهجوم اليمني على مطار أبوظبي ودبي ومصافي النفط في منطقة المصفح في الإمارات.

وبدلاً من نشر القناة الامريكية صورة معبرة عن الهجوم اليمني على الإمارات، نشرت القناة صورة لمجزرة السلاح الامريكي باليمن وذلك هو عدوان امريكي ليس بتبرئة المجرم وحسب بل لأدانة الضحية في بلاده بمجزرة الاجرام الصهيوني وبكل صفاقة امريكية صهيونية والقاتل مضطهد ومسكين واغاثة وشرعية وعروبة والضحية مدان بقاموس امريكا المتصهينة التي لاتكتفي بعدم نقل الحقائق بل بالامعان بتزييف الحقائق ولمصلحة القاتل المجرم ولايزال الخبر حتى كتابة الخبر على موقع فوكس نيوز الامريكية الصهيونية.

المشهداليمني الاول

المحرر السياسي

20 يناير 2022م