المشهد اليمني الأول

واصل طـيران تحالف العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي فجر اليوم الخميس 20 يناير 2022م شن عدد من الغارات على العاصـمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة ومحافظة ذمار.

غارات على العاصمة والحديدة وذمار

وأفاد مصدر محلي في العاصـمة عن استهداف طيران العـدوان مناطق متفرقة من العاصـمة صنعاء، مشيراً إلى استهداف غارات فجر الخميس كلاً من محيط مطار صنعاء الدولي، ومنطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة، ومخازن غذائية تابعة للتاجر حيدر فاهم بمديرية الثورة، لافتاً إلى تضرر المنازل السكنية المحيطة بها، مع تحليق مكثف للطيران.

فيما أشارت مصادر محلية إلى تعرض محافظتي ذمار لعدد من الغارات هذه اللحظات بالتزامن مع استهداف العاصمة.

ولفتت المصادر إلى أن غارات فجر اليوم الخميس استهدفت أيضاَ مدينة الحديدة في خرق جديد وكبير لاتفاق السويد.

وكان قد شن طيران العدوان أمس الأربعاء أكثر من 35 غارة على العاصمة صنعاء، منها 14 غارة على العاصـمة صنعاء، و9 غارات على محافظة شبوة، و12 غارة على محافظة مأرب.

وكانت قد ارتكبت قوى العدوان في محافظة الحديدة 185 خرقاً لاتفاق السويد، بينها محاولة تسلل في حيس، وتحليق طائرات حربية وتجسسية، و 46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و125 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

طائرات إماراتية معادية

وكان قد كشف مصدر عسكري فجر اليوم الخميس أن الغارات التي شنها العدوان نفذت بطائرات إماراتية.

ويعد معرفة هوية الطائرات سر استخباري أزاحت صنعاء عنه الستار اليوم، إذ يصعب معرفة هوية الطائرات الحربية، وهو ما سيشكل معضلة لتحالف العدوان في الأيام القادمة، فضلاً على منح صنعاء نقاط قوة يمكنها الإستفادة منه لناحية إسقاط الطائرات واستهداف المطارات التي أقعلت منها.

جرائم وخروقات مستمرة

وكان قد ارتكب طيران العدوان مجزرة مروعة أمس الأول الثلاثاء في المدنية الليبية السكنية أدت لارتقاء 14 شهيدا و11 جريح، ولا زال البحث مستمر عن ضحايا، اثر تدمير الغارات 5 منازل تدمير كلي وتضرر عشرات المنازل المجاورة في الحي الليبي السكني جراء غارات العدوان.

وبلغت عدد غارات أمس الأول الثلاثاء أكثر من 52 غارة، منها 13 غارة على العاصـمة صنعاء، و9 غارات على محافظات البيضاء والضالع وشبوة، و5 غارات على محافظة الجوف، و25 غارة على محافظة مأرب منها غارة على سيارة مواطن أدت لاستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلين في منطقة شرق بمديرية حريب.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.