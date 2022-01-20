المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني اليوم الخميس، مشاهد توثق صد زحوف لمرتزقة الإمارات في مديريات محافظة شبوة.

وأظهرت المشاهد محاولة تقدم لأرتال ومدرعات المرتزقة في المناطق المفتوحة، قبل أن ينقض عليهم أبطال الجيش واللجان الشعبية من السلاسل الجبلية المنتشرة على طول خط المعركة.

وكشفت المشاهد عملية تدمير عدد كبير من المدرعات والأليات المحملة بالمرتزقة بالصواريخ الموجهة وقذائف الأر بي جي بيد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية الذين تعاملوا بكل حرفية مع تحركات قوى الارتزاق.

كما أظهرت المشاهد سقوط العشرات من المـرتزقة بين قتيل وجريح تحت ضربات ونيران المجاهدين حيث لقي العديد من المرتزقة حتفهم بعد تدمير وإعطاب آلياتهم المدرعة التي تحولت لصناديق موت متحركة للمرتزقة.

وبينت المشاهد استخدام مـرتزقة الامارات للتجمعات السكانية ومنازل المواطنين أماكن لتمركزهم ومحاجي لهم من نيران أبطال الجيش واللجان الشعبية.

ووثقت المشاهد عددا من الأسرى الجرحى الذين تخلى عنهم رفاقهم من المرتزقة في ساحة المعركة، حيث أظهرت لقطات الاعلام الحربي تعامل المجاهدين الإنساني مع جرحى المرتزقة واعطائهم الإسعافات الأولية وتضميد جراحهم.