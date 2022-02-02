المشهد اليمني الأول

قام رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للاطلاع على سير العمل فيه، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز علي العماد.

وخلال لقائه قيادات الجهاز، أكد الرئيس المشاط على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد.

وشدد على ضرورة استكمال ملفات قضايا الفساد لدى الجهات القضائية، لافتا إلى الدور الهام للجهاز في إصلاح الاختلالات في الجهات الحكومية.

وأشاد الرئيس المشاط بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهوده الرقابية على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية التركيز على تدريب وتأهيل كادر الجهاز، والاستمرار بجدولة إنجاز تقارير الجهاز بشأن الجهات الحكومية للأعوام الماضية بما يسهم في تجاوز مشاكل الماضي.

وأكد الرئيس المـشاط على أهمية استمرار الجهاز في الرقابة والمواكبة المصاحبة خلال العام الحالي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات والاختلالات في مؤسسات الدولة، كما اطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال الزيارة على أعمال التطوير الإداري والتقني التي يشهدها الجهاز.