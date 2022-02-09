المشهد اليمني الأول

خطوات صارمة في العاصمة صنعاء تسفت كل مساعي التحالف السعودي في اليمن “وهذا ما حدث اليوم بحضور قيادات بارزة” خطوات صارمة في العاصمة صنعاء تسفت كل مساعي التحالف السعودي في اليمن “وهذا ما حدث اليوم بحضور قيادات بارزة”

عقد اليوم في العاصمة صنعاء، اللقاء التنسيقي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تحت شعار” تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التحرك للتصدي للعدوان والحشد للجبهات”.

تطرق اللقاء، الذي ضم ممثلي أنصار الله، فضل أبو طالب وحسين العزي وضيف الله الشامي وعبدالله السياني ومحمد الفرح وأحمد جريب وعن المؤتمر الشعبي غازي أحمد علي وخالد الشريف وعبدالله مجيديع وعزام صلاح ومحمد الأمير، إلى دور القوى السياسية الوطنية في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

وأكد اللقاء أن الجميع في جبهة واحدة للتصدي لمساعي العدوان لإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي.

وأشار المجتمعون، إلى أن اللقاء يمثل رسالة للعدوان، بأن الجميع في جبهة وخندق واحد خصوصا في ظل تصعيد تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لجرائمه وحصاره وحربه الاقتصادية.. مشددين على أن الجميع معنيون بالتحشيد لرفد جبهات الشرف والبطولة.

كما أكد اللقاء، أن مساعي العدوان في استهداف الجبهة الداخلية ستبوء بالفشل، كما فشل في الجبهة العسكرية .. لافتا إلى أنه لا يوجد خلاف بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله وأن المرجفين في الداخل أو الخارج لن يؤثروا على هذه العلاقة الاستراتيجية وشركاء العمل الوطني.

وأشار المجتمعون، إلى أن هناك تغييرات كبيرة تصب في مصلحة الوطن، والمستقبل السياسي والاقتصادي في اليمن لم يعد بيد الخارج بل يحدده الداخل.

وعقب اللقاء قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام -عضو اللجنة العامة للمؤتمر عزام صلاح، في تصريح لوسائل الإعلام،” إن الكل يعلم بما يمر به الوطن، وخاصة المستجدات الأخيرة والتي تتطلب من جميع القوى الوطنية أن تقف مع الوطن أولا وأخيرا”.

ولفت إلى أن الوطن يحتاج من جميع أبنائه الوقوف صفا واحد للدفاع عن سيادة وحرية واستقلال اليمن.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، أن الهدف من لقاء اليوم هو حشد القوى الوطنية وعلى راسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكافة القوى الوطنية، تحت مظلة اليمن بهدف تعزيز الاصطفاف والصمود والتلاحم في مواجهة العدوان المستمر على اليمن.

من جانبه أشار وزير الإعلام -عضو المكتب السياسي لأنصار الله، ضيف الله الشامي، في تصريح مماثل، إلى أن قيادتي أنصار الله والمؤتمر الشعبي يقفون اليوم للدفاع عن الوطن في مواجهة تحالف العدوان.

ولفت إلى أن اللقاء، يأتي لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان الإجرامي والعمل على وضع آلية عمل مشتركة في إطار الدولة اليمنية التي ينشدها الجميع، والتحرك للقيام بالمسئولية ضمن إطار وطني جامع.

وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، على أهمية استشعار المسؤولية للمضي في العمل الوطني من أجل القضية الوطنية الجامعة وهي مواجهة العدوان، لأن المصير واحد والكل في سفينة واحدة.

وقال” نحن اليوم نعمل على تعزيز هذه الروابط ووضع آليات مشتركة، وقد خرج هذا اللقاء بمقررات مهمة من ضمنها العمل بآلية مشتركة لتعزيز الصمود اليمني والحشد للجبهات وتحصين الجبهة الداخلية من أي اختراق من قبل الأعداء، وأن يعمل الجميع في خط وتوجه واحد لتعزيز الصمود الأسطوري للشعب اليمني”.