المشهد اليمني الأول

ما الذي حدث مع رجل الاعمال الكبوس في العاصمة صنعاء “اليكم الحقيقة الكاملة بالوثائق والصور وبإعتراف الجهة المتسببة في ذلك”

ما الذي حدث مع رجل الاعمال الكبوس في العاصمة صنعاء “اليكم الحقيقة الكاملة بالوثائق والصور وبإعتراف الجهة المتسببة في ذلك”

فندت الهيئة العامة للأوقاف مزاعم ابواق العدوان والترويج لشائعات استهداف رجل الاعمال أحمد الكبوس مشيرة بانها معلومان مضللة وغير دقيقة.

واشارت في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر ان ما تم هو تنفيذ قرارات المحكمة والنيابة بتسديد ما لدى التاجر الكبوس من ايجارات للأوقاف البالغة 180 مليون غير ان الاخير استقبل لجنة الحجز المكلفة من المحكمة بالتهديد والوعيد.

وارفقت الهيئة عدد من المستندات والوثائق توضح حقيقة الواقعة.

وكان مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة قد كلف لجنة بموجب القرار التنفيذي الصادر من النيابة حيث قامت اللجنة المكلفة بمباشرة تنفيذ الحجز على أمواله بما يقدر بــ 183 مليون ريال وهي المديونية التي عليه منذ 22 سنة للأوقاف، مقابل استئجاره 35 محلا تجاريا في سوق الملح بالعاصمة صنعاء، بموجب قرار النيابة يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022م

وكان هذا برفقة أفراد قسم شرطة النصر وشيخ العقال، وأثناء مباشرتهم إجراءات الحجز وتنفيذ قرار النيابة قام المدعو أحمد عبدالله الكبوس بالتهديد اللفظي بالقتل والتلفظ والشتم بكلمات نابية على رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية وكان ذلك بحضور أفراد قسم النصر وشيخ العقال.

وقد تم تثبيت ذلك بمحضر رسمي في حينه، وبعد ذلك قام المذكور هو وأولاده (بشير، وعلي، وإخوانهم وأولادهم وعصابتهم المسلحة) بمباشرة الاعتداء بالضرب والرجم بالحجارة على أحد أعضاء اللجنة ضابط المهام وأفراده وإطلاق الرصاص الحي عليهم وعلى اللجنة المكلفة وأفراد الأمن التابعين للقسم المختص الموضح أعلاه، حيث تم عمل محضر جمع استدلالات من قبل القسم.