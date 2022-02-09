المشهد اليمني الأول

وردنا الأن.. فيديو ينشر لأول مرة يوثق لحظة وقوع حادثة الكبوس المؤلمة في أحد شوارع صنعاء ومصادر رسمية تفصح عن مصير الكبوس وأولادة

وردنا الأن.. فيديو ينشر لأول مرة يوثق لحظة وقوع حادثة الكبوس المؤلمة في أحد شوارع صنعاء ومصادر رسمية تفصح عن مصير الكبوس وأولادة

نشر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة صنعاء مقطعاً مصوراً يوثق لحظة قيام رجل الأعمال الكبير أحمد الكبوس وعصابته بإطلاق الرصاص الحي في أحد الشوارع بالعاصمة صنعاء وأيضاً مقاومة السلطات الأمنية والاعتداء على لجنة الشؤون القانونية التي كلفت بإحضار الكبوس الى الجهات المختصة.

وكلف مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة لجنة بموجب القرار التنفيذي الصادر من النيابة حيث قامت اللجنة المكلفة بمباشرة تنفيذ الحجز على أموال رجل الأعمال الكبير أحمد الكبوس بما يقدر بــ 183 مليون ريال وهي المديونية التي عليه منذ 22 سنة للأوقاف، مقابل استئجاره 35 محلا تجاريا في سوق الملح بالعاصمة صنعاء، بموجب قرار النيابة يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022م.

وكانت اللجنة المكلفة برفقة أفراد قسم شرطة النصر وشيخ العقال، وأثناء مباشرتهم إجراءات الحجز وتنفيذ قرار النيابة قام المدعو أحمد عبدالله الكبوس بالتهديد اللفظي بالقتل والتلفظ والشتم بكلمات نابية على رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية وكان ذلك بحضور أفراد قسم النصر وشيخ العقال.

وقد تم تثبيت ذلك بمحضر رسمي في حينه، وبعد ذلك قام المذكور هو وأولاده (بشير، وعلي، وإخوانهم وأولادهم وعصابتهم المسلحة) بمباشرة الاعتداء بالضرب والرجم بالحجارة على أحد أعضاء اللجنة ضابط المهام وأفراده وإطلاق الرصاص الحي عليهم وعلى اللجنة المكلفة وأفراد الأمن التابعين للقسم المختص الموضح أعلاه، حيث تم عمل محضر جمع استدلالات من قبل القسم.

وهذه البلطجة والاعتداءات المتنوعة ومحاولة الشروع بالقتل وإطلاق الرصاص الحي ومقاومة السلطات تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أنه تم ضبط المدعو/ أحمد عبدالله الكبوس وتم إيصاله إلى قسم شرطة النصر.