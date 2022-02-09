المشهد اليمني الأول

تقدمات جديدة واستنزاف مستمر لقوى التحالف.. تقرير كشف بالخرائط والصور أخر تطورات المعارك في حرض

تقدمات جديدة واستنزاف مستمر لقوى التحالف.. تقرير كشف بالخرائط والصور أخر تطورات المعارك في حرض

تواصل قوّات صنعاء، اليوم الأربعاء، تقدُّمها الميداني في معارك محيط مدينة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن، مُحكمةً الطوق على مناطقها الشرقية التي بات تطهيرها بالكامل مسألة وقت.

ومع إحكام قوات صنعاء، على معسكر “المحصام” وسلسلة جبال ” الهيجة” ومعظم مناطق الشرقية والشمالية للمدينة، باتت قوات صنعاء ممسكة بكافة مفاتيح مدينة حرض، ما ينبئ بأن معركة تحرير المدينة ، تتّجه نحو الحسم.

استماته إلى حين

في المقابل، يستميت مجندي “اللواء الأول قوات خاصة”، المدعومة من طيران التحالف، لوقف هذا التقدُّم، عبر مناشدة رعاتها الدوليين وضع حدٍّ لمكاسب قوات صنعاء.

وأشارت مصادر خاصة في محافظة حجة لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إلى أن قوات التحالف، حاولت منذ صباح اليوم، الزحف مجدداً لاستعادة المناطق التي خسرتها في “المحصام” و”الهيجة”” لكن شراسة التصدي من قبل قوات صنعاء، دفع قوات التحالف للانسحاب من المعركة، تاركة عشرات من جثث مقاتليها تملأ شعاب وصحراء شمال وشرق مدينة حرض.

وبعد أن نجحت قوات صنعاء، في صد هجمات التحالف وأدواتها، على أطراف وادي “راما”، ومنطقة “الحصنين” قامت بتعزيز قواتها في مناطق “الهيجة” و”المحصام” ومحيطها، استعدادا لأي هجمات جديدة قد تشنها قوات التحالف وأدواتها في الساعات القادمة.

تقدمات جديدة

يذكر أن قوات صنعاء تمكنت فجر الأربعاء، من السيطرة الكاملة على منطقة “حوثلة” أهم المواقع الاستراتيجية شمال شرق مدينة حرض.

يأتي ذلك بعد معارك عنيفة ضد قوات التحالف، والتي تزامنت مع إسناد جوي كثيف من قبل طيران التحالف، حيث بلغت تلك الغارات خلال ساعات معدودة 16 غارة بحسب ما أعلنه مصدر عسكري في قوات صنعاء.

أخر الأنباء الواردة من حرض، أفادت أن قوات صنعاء شنت هجوم عسكري واسع من مسارين باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة “الجبلين” وعملية أغاره باتجاه منطقة القائم السعودية، لملاحقة فلول قوات التحالف الهاربة من معارك حرض الشمالية والشرقية.

استنزاف التحالف

ومثلت المعارك خلال الساعات الماضية، في محيط مدينة حرض الشمالية والشرقية أكبر استنزاف بشري لقوات التحالف وأدواتها، منذ بدء الحرب على المناطق الحدودية الشمالية الغربية لمحافظة حجة في مدينة حرض.

وفقدت قوات التحالف في المعارك التي شهدتها اليوم الأربعاء، الشمالية لمدينة حرض، عددا من القادة والمجندين ومرتزقة الجنجويد السودانيين, حيث كشف مصدر عسكري في صفوف قوات التحالف عن فقدان التحالف لأكثر من 35 جندي وضابط، شمالي حرض، (حسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية).

كما سقط في تلك المعارك العديد من القتلى في صفوف الجيش السعودي، حيث تداول ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مصرع ضابطين و5 جنود سعوديين والعديد من مرتزقة الجنجويد السعوديين، في المعارك التي شهدتها المناطق الشمالية الحدودية بين محافظة حجة وجنوب المملكة.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية