يواصل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا شـهـداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

ففي حجة استشهدت امرأة وأُصيب عشرة معظمهم من النساء والأطفال وبينهم مسن إثر غارة على منزل المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف بمديرية عبس، فيما شن طيران العدوان 18 غارة على مديرية حرض، و4 غارات على منطقة بني حسن مديرية عبس وغارة على مديرية حيران.

وفي مارب ارتقى ثلاثة مواطنين شـهـداء بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية العجارم بمديرية صرواح، كما شن طيران العدوان غارتين على البلق بمديرية الوادي.

وفي محافظة صعدة أصيب 6 مواطنين بقصف للعدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

أما في الجوف فشن طيران العدوان 3 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، وفي محافظة تعز شن الطيران غارة على منطقة بير باشا بمديرية التعزية.

كما أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة رصد 95 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة، وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و24 خرقا بقصف مدفعي، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.