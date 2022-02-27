“خاص”

تأهب نووي روسي

في اليوم الرابع من الحرب الروسية الاوكرانية الاحد 27فبراير 2022م سجل تطور خطيراً حيث اصدر الرئيس الروسي امراً الى وزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب قتالي خاص للقوات المسلحة الروسية، لـ “ردع العدوان على روسيا وحلفائها و هزيمة العدو وباستخدام أسلحة نووية هجومية ودفاعية استراتيجية وبعد اقل من ساعة من التأهب النووي وافقت أوكرانيا على المفاوضات في جمهورية بلاروسيا الحليفة لموسكو بعد رفض رئيس أوكرانيا اجراء المفاوضات في بلاروسيا

والتأهب النووي يجلبهم الى طاوله المفاوضات ووزارة الدفاع الامريكية البنتاغون تعتبر اعلان بوتين ووضع قوات الردع النووي في حالة التأهب خطوة غير ضرورية وتصعيدية والبيت الأبيض افاد أن الولايات المتحدة وحلف “الناتو” لا يهددان روسيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قال: أن أمر الرئيس الروسي بوتين بنقل قوات الردع في الجيش الروسي إلى وضع خاص، يدل على خطورة الموقف وأضاف الى ان ضم أوكرانيا الى حلف الناتو يتطلب اجماع دول الحلف في إشارة منه الى تراجع ضم أوكرانيا للحلف العسكري وهو سبب اجتياح روسيا لاوكرانيا

توحش وردع

بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا توالت أفعال عديده لشيطنة وعزل روسيا تمهيدا للانقضاض في نهاية المطاف بالعقوبات السياسية والمالية والاقتصادية وحرمان الطائرات المدنية من أجواء قارة أوروبا والدعوة الى عقد جلسة للجمعية العمومية العامة للامم المتحدة والهدف عزل روسيا عن العالم وحرمانها من حق النقض الفيتو والتصويت في مجلس الامن الدولي وادرك الدب الروسي الخطر على روسيا بالتفكك والزوال مما دفع بوتين الى اعلان التأهب النووي كرد سريع على مسؤولي الغرب الذين لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤوليهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا كما قال بوتين

ربيع روسي عبري فاشل

قبل وبعد الحرب الروسية الأوكرانية ظهر الأمر وكأنه فخ نصب للقيصر بوتين بالاستدراج لمصيدة اوكرانيا اليمين النازي القومي المتطرف و بالرئيس اليهودي ورئيس الوزراء اليهودي وعشرة وزراء يهود وبجنسيات اسرائيلية صهيونية سواء بمصيدة حلف الناتو العسكري او مصيدة الاستنزاف في مستنقع اوكرانيا الطويل ومع دخول الدب الروسي لاوكرانيا لأفشال انضمام اوكرانيا للناتو وخلال اربعة أيام بدأت امبراطوريات الاعلام العالمية الصهيونية والناطقة بالعربية ورجال سياسية من الغرب الأمريكي والاوروبي ومعهم أصحاب التأسلم الوهابي الاخواني الرسمي وغير الرسمي بشيطنة الدب الروسي واعتباره هتلر وقاتل وعدواني للعزل والنحر بعد استحلال دمه ثم تفكيك الاتحاد الروسي على غرار تفكيك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبدون مواجهة عسكرية تقليدية او نووية بعد سيناريو مكرر بمظاهرات موظفي وموظفات السفارات الغربية مظاهرات الربيع العبري في روسيا والشعب يريد اسقاط النظام

ولا مكان لأي دولة كبرى بالسياسة والجغرافيا والعسكر والاقتصاد تنافس أمريكا وتعارض تغيير الخرائط الجيوسياسية بالقرن الواحد والعشرين ولمصلحة تمدد الكيان العبري لإمكان لأي دولة كبرى حتى ولو كانت رأسمالية وتعترف بالكيان العبري لا مكان لأي دولة كبرى حتى ولو كانت حليفه لليهود المنافقين فالمشروع الصهيوني يريد للكيان العبري ان يقود الشرق الأوسط الكبير ويحكم العالم من القدس المُحتلة طبقا للإسرائيليات باطله واردة في كتب المُحرفين للتوراة والانجيل المُفسدين بالأرض خيبر والنضير .

القاتل قانون دولي

ما بعد روسيا يراد الصين وكوريا الشمالية والهند وايران وما بعد البعد يراد أمريكا كذلك أليس الصهيونية تخلت عن بريطانيا الاستعمار بعد انتهاء صلاحيتها وكانت أمريكا البديل !؟ وكذلك سيتم التخلص من أمريكا والبديل سيتوفر بشكل او بآخر فاليهودي يهودي وخلال مراحل اسقاط وتفكيك الدول يتحول المدافع والمظلوم وابن البلاد الى قاتل ومجرم ومُحتل وهو السبب .. بينما القاتل والمجرم الأجنبي هو المنقذ و ديمقراطية ومجتمع دولي وقانون دولي وبالدواعش والخوان ورئيس أوكرانيا زيلينسكي اليهودي الصهيوني أعلن عن تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي يتكون من مقاتلين من كل دول العالم لتحرير أوكرانيا.

وقال ان الدفاع عن اوكرانيا هو دفاع عن القانون الدولي و النظام الدولي و الديمقراطية وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام التاسلم الوهابي الاخواني السلفي التكفيري بالترويج والتسويق لذلك وتجنيد دواعش مرتزقة للقتال وبمسمى متطوعيين في اوكرانيا بعد مجاهدين في افغانستان وسوريا واليمن تحت راية المخابرات الأمريكية والموساد اليهودي الصهيوني والتمويل للامارات وقطر والسعودية والدعم اللوجستي لتركيا البيرقدار خاصة.

والرئيس الفرنسي ماكرون ووزيرة الخارجية البريطانية أفادوا ان حرب اوكرانيا ستطول وستمتد الى سنوات والمراد حرب استنزاف بدواعش الوهابية والنازيين الجدد ويراد اسقاط الاتحاد الروسي من اوكرانيا كما تم اسقاط الاتحاد السوفيتي من أفغانستان بدون الحاجة لمواجهة عسكرية تقليدية او نووية بين امريكا والناتو مع روسيا.

التنين الصيني والدب الكوري

السفارة الصينية في موسكو وعلى حسابها تويتر نشرت اليوم تغريده وبعنوان “لاتنسىٰ ابداً من هو التهديد الحقيقي للعالم “مرفقة بكشف ل 34 دولة غزتها امريكا بالقرن العشرين ومطلع القرن الواحد العشرين الميلادي وذلك بمثابة كشف حساب لامريكا الامبريالية المُتشدقة بالديمقراطية والقانون الدولي وزمن الحساب حان وترجمة ذلك بتحالف استراتيجي عسكري مالي اقتصادي سياسي بين الصين وروسيا قد يتوسع ويشمل كوريا الشمالية وايران وكوبا وفنزويلا لمواجهة تحالف الناتو و إسرائيل

ولا ولن يتم التجديد له بالقرن 21 الميلادي وميادين المقاومة للاستكبار العالمي متعددة وبدايتها من يمن الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه والنهاية كذلك بعون القوي العزيز ولقوى الفطرة الانسانية بالعالم دوراً ما ان استفاقت وبكل الاحوال فان اليانكي الأمريكي والصهيوني اليهودي والعجوز الاستعماري الغربي الأشرار ومن يدور في فلكهما للانكماش للزوال ولا ولن تفيد جرعات الدم المتوحش هناك وهنا لإطالة العمر الافتراضي المُنتهي للكيان الصهيوني والعم سام الأمريكي.

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

27 فبراير2022م