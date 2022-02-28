“خاص”

أوكرانيا هي إسرائيل روسيا

ما ان دخل الدب الروسي الى أوكرانيا الرئيس اليهودي أوكرانيا بالعشره الوزراء اليهود وبالجنسية الاسرائيلية حتى حشدت الصهيونية العالمية كل ادواتها دول واحزاب ومنظمات وامبراطوريات اعلام وافراد وكيانات وتكفير وهابي سلفي اخواني رسمي وغير رسمي ضد روسيا الدب الروسي وقولهم بوتين يهدد جيرانه ويقوض النظام العالم ويقتل الاطفال ويقصف الاحياء السكنية ..الخ الخ

وتجاهل القوم مأساة شعب لوغانسك ودونيسك ودونباس وتجاهل العالم المنافق نزوح عشرات الالآف منهم الى روسيا هربا من القصف الاوكراني وتنكرت وجحدت اوكرانيا اليهودية واليمين القومي النازي المتطرف لروسيا التاريخ والاتحاد السوفيتي التي دافعت عن اوكرانيا وانشئت جمهورية اوكرانيا وضمت اليها جغرافيا من روسيا وهي جزيرة القرم ولوغانسك ودونباس لتبدو دولة وجمهورية بالقرن العشرين بعدماحررها الروس من الاحتلال النازي الالماني وعندما تولى اليهودي ابن اليهودي رئاسة أوكرانيا كان الجحود وبتوحش صهيوني ويميني قومي نازي وهاهو الرئيس الاوكراني الصهيوني يرد الجميل الى روسيا التاريخ والجغرافيا و يدعو الى تشكيل فيلق عسكري اجنبي عالمي من كل مرتزقة ودواعش العالم من كل اليمين النازي المتطرف العالمي

وقولهم ان الدفاع عن اوكرانيا المُتصهينه هو دفاع عن القانون الدولي والنظام العالمي والديمقراطية والقول شئ والفعل تطرف ونازيين جدد والهدف غير المُعلن هو تفكيك وازالة الاتحاد الروسي من الجغرافيا والسياسة والنووي وحق النقض الفيتو الروسي من مجلس الامن الدولي والامم المتحدة للعبور الى النظام العالمي الجديد بدون اى منافس للصهيونيةالعالمية بدون اى حجرة عثرة لتوسع وتمدد الكيان العبري بالقرن الواحد والعشرين ويراد نظام دولي جديد بدون فيتو روسي وفيتو صيني يراد شرق اوسط جديد ويمن جديد وسوريا الجديدة وليبيا الجديدة والعراق الجديد

وبوجوه صهيونية مُتصهينة بالوطن العربي مُنبطحه ومُطبعه والهدف الاستراتيجي هو سيادة المُفسدين بالارض على العالم هم شعب الله المختار وبقية مخلوجات العالم ادوات مُسخرة لطاىفة اليهود من بني اسرائيل كما ورد في احاديث كتاب التلمود المُحرف للتوارة والانجيل واليوم اردوغان الماسوني المُتصهين ينقل دواعش من سوريا واليمن وليبيا وتركيا الى اوكرانياالمُتصهينه النازية وغدا سيكرر اردوغان نفس التصرف ونقل دواعشه الى الصين والهند وفنزويلا ونيكارغوا وبوليفيا وكوريا الشمالية ضمن فيلق المقاومة العالمي لمقاومة كل من يعارض الاستعمارالغربي وامبريالية الامريكية والكيان العبري والصهيونية العالمية

وفي نهاية المطاف لن تسلم حتى امريكا والسعودية وفرنسا وتركيا وبريطانيا والامارات وكل الادوات المُتصهينه من نفس المصير والمراد كما اسلفنا هو سيادة شعب الله المحتار على العالم واليهودي هو يهودي عنصري بطبيعته ويعتبر دول و شعوب العالم مجرد ادوات ومخلوقات مُسخره لليهود ولذلك قال الرئيس المصري الراحل ان المُكتسي بامريكا عريان وهو عميل لامريكا وصديق حميم للكيان العبري وامريكاالامبريالية عصا الصهيونية العالمية تخلت عن عملائها بالعالم والامة الاسلامية والوطن العربي مثل ماركوس الفلبين وشاة ايران وعفاش اليمن .

فلسطين الأقرب يا إردوغان

نعم ياردوغان فلسطين هى الاقرب نعم ياخليفة الاخوان القدس هي الاقرب.. نعم ياماسوني عصماني المسجد الاقصى هو الاقرب.. نعم يا اصحاب التأسلم الوهابي والسلفي والاخواني التكفيري فلسطين العربيةوالمقدسات الاسلامية المغتصبةمن اليهود الصهاينة هي الاقرب لو كنتم مسلمين ومؤمنيين وعرب قوميين كذلك .

هانتم اليوم ادوات صماء بكماء عمياء وبلا منافس للصهيونية العالمية بالشيخ الوهابي السعودي وبالخليفة العصماني اردوغان ونقل دواعش التكفير الى اوكرانيا اليهودية الصهيونية النازية باليمين المتطرف القومي بعد نقلهم الى اذربيجان وليبيا وسوريا بينما فلسطين الاسلامية العربية محذوفة من قوائم الادوات الصهيونية الناطقةبالعربية والعصمانية فهم يحرحرون البلاد من ابنائها المسلمين ولايحرحرون فلسطين من اليهود المحتلين وامسوا وباتوا في اوكرانيا متطوعيين ومطاوعه ومرتزقه في الفليلق الاجنبي وتحت راية الرئيس اليهودي الاوكراني بعد جهاد الخابرات الامريكية في افغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والبوسنه والهرسك والشيشان انه شقاء الظالمين من ابناء امتنا الاسلامية والوطن العربي واليمني وبالسمسار التركي والقطري والاماراتي والسعودي

حيث قال الراحل سعود الفيصل وزير خارجية السعودية :”نحن ندعم امريكا في نيكارغوا بالمال والسلاح ضد الجبهة الساندينية التقدمية اليسارية “ادوات للصهيونية العالمية في كل انحاء العالم وكفى.

هُدى الله المُنقذ للبشرية

من قبل ١٤٤٢عام هجري القرآن الكريم حذر المسلمين المؤمنيين من اليهود فهم المُفسدين بالارض ومن يتحالف معهم من الديار الاسلامية هو منهم وينسحب ذلك على كل انحاء العالم ومن يتحالف مع اليهود هو مثلهم سواء كان من اوروبا او امريكا او افريقيا مسيحي او بوذي فاليهود بطبيعتهم مُحرفين مزورين ويسعون الى اهلاك الحرث والنسل ومصيرهم اللعن والشتات والاجثتاث كما ورد بالقرآن الكريم بمافسدوا بما كانوا ولا زالوا يعتدون

والكاتب الانجليزي الشهير” لامبولان ” قال:”اينما حل اليهود حلت الفتن والحروب والفساد وثقافة الانحلال والربا والدعارة” وفي عام 1200م ميلادية تقريباً طردت اوروبا وروسيا كل اليهود من اراضيها وسنت قوانيين بمنع دخول اليهود الى اراضيها بسب افعالهم المتوحشه وحينها السلطنة العثمانية وبولندا تحتضن المُفسدين بالارض وكانت المرأة محتشمه وترتدي الحجاب في اوروبا الغربيةالكنيسة المسيحيةالكاثوليكية ايطاليا وفرنسا وايرلندا وكذلك في روسيا الكنيسة المسيحية الارثوذكسية روسيا

وتحت غطاء منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني عاد اليهود الى اوروبا بالتمسكن ثم التمكن وسيطروا على الحكام والدول والاعلام والاحزاب ورجال السياسة والبورصة وسوق الاسهم والتجارة وبوسائل قذرة منها القروض وفوائد الربا وديمقراطية الاحزاب والثورات الملونة والدعارة …الخ

وهاهي الصهيونية اليهودية العالمية بالطموح الى السيطرة على العالم كل العالم وبالباطل كل الباطل بالفساد واهلاك الحرث والنسل على مستوى العالم وبالمخالفة لهدى الله التوارة والانجيل والقرآن الكريم وحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التحريف والتزوير واستطاعت الصهيونية العالمية من اختراق الامةالاسلامية و الاسلام وتشويه الاسلام بالتاسلم الوهابي والسلفي والاخواني التكفيري المُسخر اليوم للصهيونية العالمية

اما اعلام الهُدى هُدى القرآن الكريم من اهل البيت الكرام على نهج القرآن الكريم سائرين بالكلمة وفعل الجهاد ضد المفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل ومن يتحالف معهم من كل انحاء العالم فاليهود هم سبب ويلات ومآسي البشرية والانسانية والامة الاسلامية والوطن العربي واليمن وتحرير فلسطين كل فلسطين من الكيان الصهيوني اليهودي هو الذي سينقذ البشرية والانسانية والامة الاسلامية من المُفسدين بالارض بعد ان تعايش كل العالم مع المفسدين بالارض دون فائدة تذكر وهاهو اليوم الرئيس الروسي بوتين يصف اوروبا بامبراطورية الكذب واوروبا تسيطر عليهاالصهيونية العالمية.

الاقرب مودة النصارى

الرئيس الروسي بوتين هو حليف لاسرائيل بشكل او باخر ولكن الكيان العبري مُتخندق اليوم مع اوكرانيا اليهودية فالعرق دساس والصهيونية العالمية وادواتها هم اليوم بشيطنة بوتين وبتوحش ليس لازالة بوتين وحسب بل لتفكيك الاتحاد الروسي بل لاختراق الكنيسة الارثوذكسية الروسية الشرقية وليسيطر اليهود على روسيا الجغرافيا روسيا المسيحية الارثوذكسية وجعل روسيا مُسخره لليهود الصهاينة

كما هي اوروبا وامريكا مُسخره لهم بعد ان اخترق اليهود المسيحية الكاثوليكية بالبروستانتيةالمتوحشة والتي تشبه الوهابية الاخوانية السلفية التكفيرية فهل يصحو بوتين من غفوته وخاصة انه ذكر في خطابه الاخير ان اوكرانيا اليهودية النازية اليمينية المتطرفة تعمل على محاربة الكنيسة المسيحية االارثوذكسية وهي امتداد لنصارى الشرق في القسطنطينية الروم بالقرآن الكريم واثناء عصر الرسالة المحمدية في مكة المكرمة تمكن الفرس من هزيمة الروم في القسطنطينية وحينها تباهى وافتخر كفار مكة وقالوا الفرس المجوس هزموا الروم النصارى اهل الكتاب وبالاستهزاء والاستنكار واحتقار المؤمنين والقران الكريم السور المكية حينها وبعد هجرة الرسول محمد صلّ الله عليه وآله الى مجتمع الاوس والخزرج الانصار يثرب المدينة المنورة وخلال معركة بدر الكبرى انتصر الروم النصارى هل الكتاب على الفرس المجوس في القسطنطينية الروم بالماضي حاليا اسطنبول تركيا والقرآن الكريم حفظ لنا ذلك حفظه للمؤمنيين للعظة والدروس والاستفادة بالحاضر والحاضر والمستقبل ايضا .

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الۤمۤ ۝١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝٢ فِیۤ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَیَغۡلِبُونَ ۝٣ فِی بِضۡعِ سِنِینَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَیَوۡمَىِٕذࣲ یَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝٤ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ یَنصُرُ مَن یَشَاۤءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلرَّحِیمُ۝٥﴾ (الروم ١-٥)

صدق الله العظيم

النصارى بالقرآن الكريم هم الاقرب للمؤمنيين “وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ قَالُوۤا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیسِینَ وَرُهۡبَانࣰا وَأَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُونَ “( المائدة جزء من الآية ٤٢)

واعتقد والله اعلم بانهم هم نصارى الروم القسطنطينية وامتدادهم اليوم نصارى الشرق نصارى الكنيسة الارثوذكسية الروسية والغير مخترقه من الصهاينة اليهود وباجتثاث الصهاينة اليهود من امريكا والغرب الاوروبي وفلسطين الشرق سيسود السلام العالم كله سيعم الرخاء والعدل الكرة الارضية وبدون ذلك العالم والامة الاسلامية والوطن العربي واليمن الى مزيد من التمزق والفتن والحروب والتقسيم في ظل هيمنه اليهود واذنابهم على عالم الاقتصاد والمال والاعلام والدول والاحزاب وللاسف الشديد بمعزوفات زاهيه وملونة ومخادعة للبعض والجزء وقولهم انهم يمثلون القانون الدولي وحقوق الانسان والرعية وهلمجرا وبقياد خلفية غير مباشرة ومباشرة لليهود الصهاينة الصهيونية العالمية والقرآن الكريم واعلام الهدى المؤمنيين بينوا لنا طريق الفوز والنجاة بالحياة الدنيا والآخرة .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

1مارس 2022م