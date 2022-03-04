حازت التصريحات التي أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول الكيان الاسرائيلي ونظرة المملكة لها على اهتمام واسع في وسائل الإعلام المختلفة.

وكان ولي العهد السعودي قد صرح في مقابلة أجراها مع مجلة “ذا أتلانتيك”، بأنه لاينظر الى “اسرائيل” كعدو

وتابع: “إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”، حسب قوله.

وبدوره، علّق الإعلامي الصهيوني ، إيدي كوهين على هذه التصريحات عبر حسابه في تويتر.

وكتب كوهين: “من الآن وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة العربية السعودية”.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أكد في فبراير الماضي، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده و “إسرائيل “، بحسب صحيفة “معاريف”.

وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الصهيونية، قال الوزير: “بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية السعودي أن: “اندماج “إسرائيل” في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس ل “إسرائيل” فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها”.

وأكد أنه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقية ستكون هي الأقوى في المنطقة.