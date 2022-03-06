قامت عناصر تكفيرية من تنظيم (القاعدة وداعش وسلفية الامارات) والمنضوية تحت قوات الخائن طارق عفاش والممولة من قوى الاحتلال الاماراتي السعودي، يوم امس الأول بالاعتداء على إحدى أبرز المعالم والمزارات الإسلامية التاريخية في مديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من دواعش الإرهاب ضمن ميليشيات الإمارات التي يتزعمها الخائن “طارق صالح عفاش” اقتحمت قبة احد أولياء الله الصالحين بمنطقة النجيبة بضواحي مديرية المخا، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تقوم بهدم القبة وحرق ضريح ومرقد الإمام الولي أحمد علي الرفاعي.

وندد أهالي المنطقة بصمت قوى الاحتلال والغزو والعدوان ومنظمات ما تسمى بالتراث والثقافة والسياحة وحوار الاديان وتجاهلها لتحركات التكفيريين واعتداءاتهم المتكررة ضد الأهالي والرموز الدينية والمعالم التاريخية، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث الهجري في مديرية المخا وسبق أن قامت العناصر الإرهابية الوهابية بتفجير أضرحة ومساجد تاريخية في المحافظات الواقعة تحت سلطات الاحتلال السعودي الاماراتي في تعز ولحج وحضرموت.

يشار إلى أن الإمارات والسعودية تقوم بانشاء معاهد تكفيرية ومراكز تدريب لتنظيمات الإرهاب من القاعدة وداعش والسلفية التكفيرية نسخة الامارات في المحافظات الجنوبية وإرسالهم للعديد من الجبهات خاصة جبهات الساحل الغربي للقتال الى جانب مرتزقة الخائن طارق عفاش