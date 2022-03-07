خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في عموم محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين ٤ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق 7 مارس 2022م، تحت شعار “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن”.

وفي أكثر من 20 ساحة بمحافظات حجة وريمة وذمار وإب والبيضاء وتعز والجوف وعمران والضالع وصعدة، خرجت مسيرات حاشدة صباح اليوم الاثنين مستنكرة الحصار على اليمن ومنع وصول المشتقات النفطية، ومؤكدة على مواجهة التصعيد بالتصعيد، داعية إلى النفير العام في حملة إعصار اليمن.

كما شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة باب اليمن بعنوان (حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن)، بالتزامن مع مسيرة حاشدة في شارع الميناء بمدينة الحديدة.

وحمل بيان المسيرة الكبرى التي شهدتها العاصمة صنعاء أمريكا المسؤولية الكاملة عن الحصار الإجرامي المفروض على اليمن، مؤكدا أن محاصرة ميناء الحديدة عدوان أمريكي يتوجب من الجميع النفير ورفع السخط ضد المجرمين على رأسهم الإدارة الأمريكية، مشدداً أن مواجهة الحصار والعدوان الأمريكي جهاد شرعي وواجب مقدس على كافة اليمنيين.

بدوره أوضح بيان صادر عن أبناء محافظة الحديدة أن تحالف العدوان انتهج أسلوب التجويع الجماعي والإبادة الجماعية والحصار المشدد على ملايين البشر، في سابقة إجرامية لم تشهدها أي حروب بشرية من قبل، مشيراً إلى أن استهداف الشعب اليمني بالحصار الإجرامي، بمنع سفن المشتقات النفطية من بلوغ ميناء الحديدة أدى إلى معاناة كارثية لكافة أبناء الشعب اليمني وطال حياة ومعيشة كل اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية، ولم يقتصر تأثيره المروع على فئة أو محافظة دون أخرى، بل شمل الجميع وأضر بكل شؤون الحياة في البلد.

وأيد بيان مسيرة محافظة صعدة كافة الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة في ردع العدوان وكسر الحصار على شعبنا الصابر، مؤكدا أن خيارنا في مواجهة حصار العدوان هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات بالرجال والمال.

فيما استنكر أبناء محافظة عمران في مسيرتهم الحاشدة استمرار الحصار الممنهج لدول العدوان بحق الشعب اليمني واحتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء محثين الجميع على التفاعل مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكد بيان صادر عن مسيرة محافظة حجة استمرار النفير العام لرفع الحصار عن اليمن والمشتقات النفطية، لافتا إلى أن الخيار الوحيد لدحر العدوان، هو التفاعل مع حملة إعصار اليمن.

وشدد البيان على تأييد أبناء حجة لخطوات ردع العدوان وكسر الحصار، مشيراً إلى أن الانتهاكات في المحافظات المحتلة كشفت أجندة العدوان باستهداف اليمنيين دون استثناء.

بدورهم أكد أبناء محافظة تعز في بيان مسيرتهم الرفض القاطع لأعمال التصعيد والقرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية والدوائية، مشيرين إلى أن الممارسات التعسفية لدول العدوان، ستواجه بالتصعيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في مواجهة قوى العدوان.

فيما دعا أبناء محافظة ذمار إلى التفاعل مع حملة “إعصار اليمن” لمواجهة التصعيد بالتصعيد، مؤكدين أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني، هو تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين وإنجاح حملة “إعصار اليمن” والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى النصر.

كما دعا أبناء محافظة ريمة إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم وتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات، لتوجيه رسالة للعالم بالممارسات التعسفية لدول العدوان في أعمال القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، مؤكدين أن جرائم وانتهاكات تحالف العدوان، لن تنال من عزيمة وصمود أبناء ريمة، بل تزيدهم قوة وصلابة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية.

كما أكد أبناء محافظة إب أن الشعب اليمني رغم ما يعانيه من عدوان وحصار، يزداد قوة وباساً وصموداً وبأساً، لافتين إلى ضرورة استمرار رفد الجبهات والتحشيد في مواجهة العدوان، معلنين تأييدهم المطلق للخيارات العسكرية الساعية رفع الحصار وإنهاء العدوان.

وتوجه أبناء محافظة الجوف في بيان مسيرتهم إلى كافة الأحرار في المحافظات المحتلة بالنهوض في مواجهة تحالف الاحتلال والمرتزقة، مجددين التأكيد بأن حق شعبنا في الوصول للمشتقات النفطية حق أساسي ومكفول بكل الشرائع والمواثيق.

وحمل أبناء محافظة البيضاء أمريكا ودول العدوان المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية جراء أزمة الوقود وارتفاع الأسعار، مؤكدين استمرار الصمود والتفاعل مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار.

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