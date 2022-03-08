دعت الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة لمفوضية اللاجئين أنجلينا جولي إلى إنهاء فوري للصراع في اليمن.

وقالت جولي التي وصلت إلى اليمن يوم الأحد :”بينما نواصل مشاهدة الفظائع التي تتكشف في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية ، أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام”.

وكتبت جولي على حسابها في انستجرام أن “الوضع هنا هو أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أو جرح مدني كل ساعة في عام 2022. اقتصاد دمرته الحرب، واعتماد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

مضيفة: “إذا تعلمنا أي شيء من هذا الموقف الصادم، فهو أنه لا يمكننا أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم ومن ندافع عن حقوقه. الجميع يستحق نفس التعاطف.

وتابعت: إن أرواح ضحايا النزاع المدنيين في كل مكان لها قيمة متساوية. بعد سبع سنوات من الحرب، يحتاج الشعب اليمني أيضًا إلى الحماية والدعم، وقبل كل شيء السلام “.

وأتت كلمات جولي بالتزامن مع انحياز غربي نحو اللاجئين الأوكرانيين حيث ترى النخب الغربية أن الأوكرانيين يستحقون التعاطف أكثر من الناس في أفغانستان واليمن والعراق.