اتهمت روسيا اليوم الأربعا،ء الولايات المتحدة بدعم وتمويل تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وحملت وزارة الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالمسؤولية عما يجري في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه سيعقد غدا الخميس مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطالية التركية.

كما بحث بوتين مع المستشار الألماني تطورات الأوضاع في أوكرانيا والجهود الدبلوماسية ونتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بحسب الكرملين.

من ناحية تجري اليوم عمليات لإجلاء المدنيين من العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدن خاركيف (شرق) وتشرنيهيف (شمال) وسومي (شرق) وماريوبول (جنوب) فضلا عن انرهودار (جنوب)، عقب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على عدد من الممرات الإنسانية الآمنة في شرق وجنوب وشمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية الأربعاء لم يحقق النتائج المتوقعة بسبب سلطات كييف

من ناحية أخرى، قلل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كولبيا من النتائج المرتقبة من اجتماعه غدا بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وطلبت وزارة الخارجية الروسية اليوم من الإدارة الأميركية أن تفسر للعالم سبب دعمها لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا، يشمل مسببات لأمراض فتاكة بما في ذلك الطاعون والجمرة الخبيثة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي واشنطن إلى الشفافية بشأن هذا الأمر، الذي نفته كييف ووصفه متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأنه سخيف.

في السياق وعد عدد من الدول الغربية بمزيد من العقوبات على إقتصاد روسيا. وقال وزيرة الخارجية البريطانية: نعمل على عزل روسيا دوليا ومحاسبة بوتين. وأعلن رئيسة المفوضية الأوروبية عن عقوبات أوروبية جديدة ستستهدف 160 مواطنا روسيا

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن العقوبات الجديدة ستستهدف القطاع المصرفي البيلاروسي وصادرات تقنيات الملاحة البحرية لروسيا

وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 680 شخصا و 53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 .

وقال رئيس الوزراء الهولندي: يجب أن نخفف من اعتمادنا على النفط والغاز الروسيين والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة

بالمقابل علقت الخارجية الصينية على عقوبات روسيا وقالت: الجميع سيخسر بسبب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

يذكر أنه قرر الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الثلاثاء- بفرض حظر فوري على واردات بلاده من الغاز والنفط الروسيين، وذلك ضمن العقوبات الغربية المتتالية التي فرضت على روسيا عقب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

الخلاف بشأن المقاتلات

ميدانيا أبدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) رفضها لاقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز “ميغ-29” (MiG-29) إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وقال البنتاغون إن قرار تسليم مقاتلات بولندية لأوكرانيا يخص حكومة وارسو، في حين أعلنت القيادة الأميركية العسكرية في أوروبا إرسال بطاريتي صواريخ أرض-جو “باتريوت” (Patriot) إلى بولندا لأغراض دفاعية.

وفي بريطانيا، أعلن وزير النقل غرانت شابس أن دخول أي طائرة روسية المجال الجوي للمملكة المتحدة سيعد جريمة جنائية، وأنه يمكن للحكومة البريطانية احتجاز أي طائرة روسية تدخل مجالها الجوي.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الرابع عشر من هذه الحرب:

وزيرة الخارجية البريطانية تروس: إنشاء منطقة حظر الطيران سيفضي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو وهذا ما لا نريده

بريطانيا تدعو مجموعة السبع إلى حظر استيراد النفط الروسي

مسؤول رفيع بالبنتاغون: لا مؤشرات على أن روسيا تسعى إلى حشد قوات إضافية للحرب في أوكرانيا

بايدن: دعوت الكونغرس لتمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل 516 وإصابة 908 في أحدث إحصاء للضحايا المدنيين في الصراع بأوكرانيا

صحيفة ذا هيل الأمريكية: أعضاء من مجلس الشيوخ قدموا الثلاثاء مشروعا لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب

وزير الخارجية البولندي: مستعدون لتسليم طائرات ميغ لأوكرانيا بطريقة منسقة مع الحلفاء في النيتو

الدفاع الروسية: تدمير أكثر من ٩٠٪؜ من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 146 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأوكراني

المستشار الألماني: لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

مئات الأوكرانيين يغادرون مدينة إربين في ضواحي العاصمة كييف

وزير الدفاع البريطاني: سنزيد الإمدادات العسكرية لأوكرانيا وسنسلمها قريبا شحنة من صواريخ جافلين المضادة للدروع

بلومبيرغ: بريطانيا تحتجز طائرة خاصة لاحتمال صلتها بالملياردير الروسي يوجين شفيدلر قبل إقلاعها إلى دبي

عمدة كييف: لدينا موارد تكفي لمدة أسبوع أو أسبوعين في العاصمة

“يديعوت أحرونوت” : الكرة في إنهاء القتال في ملعب زيلينسكي.. عليه أن يقرر قبول شروط بوتين، أو رفضها ما سيؤدي إلى دمار أوكرانيا

عمدة كييف: هناك الآلاف من القوات الروسية شمالي العاصمة حيث يتواصل القتال

رئيس الوزراء البولندي: قرار منح أوكرانيا طائرات مقاتلة يجب أن يكون مشتركا بين جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO).

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية علينا

السلطات الأوكرانية: القوات الروسية فصلت محطة تشرنوبل النووية عن الشبكة الكهربائية للبلاد.

شركة الطاقة الأوكرانية: توقف محطة تشرنوبل عن العمل، ومن المستحيل استعادة إمداداتها بسبب استمرار القتال.

مصادر : الجيش الروسي سيطر على عدة بلدات، وبات على بعد 20 كلم شرق العاصمة كييف.

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة غدا لمناقشة تقليل تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي

الرئيس الأوكراني: الشركاء الأجانب سيكونون مسؤولين عن كارثة إنسانية إن لم يفرضوا منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.