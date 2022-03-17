أعلن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة بوشهر الإيرانية (جنوب) “جهانغير دهقاني”، عن إنقاذ 29 شخصا من 30 من أفراد طاقم سفينة النقل الإماراتية الغارقة قبالة المياه الاقليمية جنوب إيران.

وقال دهقاني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم: إن قطعتي الانقاذ 18 و20 (التابعتين لهيئة الملاحة البحرية في محافظة بوشهر) تواصلان البحث في منطقة وقوع الحادث من أجل العثور على الطاقم المفقود للسفينة الإماراتية الغارقة، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج.

وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر، قد أعلن في وقت سابق أن سفينة نقل عربات إماراتية تعرضت “اليوم الخميس” للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية.

وأكد أنه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الإماراتية الى خطر الغرق، قامت بإرسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما أدى الى غرق السفينة.