اتفقت حسابات علمية لمركزين اقليمي ودولي متخصصين في رصد الفلك، مع توقعات كان اطلقها مطلع مارس الجاري، ثلاثة فلكيين يمنيين، بشأن أخر ايام شهر شعبان، وأول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام.

وأعلن الفلكي اليمني محمد عياش في نهاية فبراير الفائت، أن “اول ايام شعبان سيكون الجمعة 4 مارس 2022م وأول ايام شهر رمضان لهذا العام 1443م، سيصادف يوم السبت الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٢م.

كما أعلن الفلكي اليمني احمد الجوبي، إن يوم الجمعة ١ ابريل ٢٠٢٢ هو اليوم الاخير من شهر شعبان ١٤٤٣هـ، وأن “أول ايام شهر رمضان المبارك ١٤٤٣ سيصادف يوم السبت الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٢م”.

ومن جانبه أكد هذه التوقعات معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في جمهورية مصر، وأعلن أن حساباته الفلكية تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون اول ايام شهر رمضان المبارك لهذا العام هو الاحد 2 ابريل المقبل.

كما أكد توقعات الفلكيين اليمنيين، مركز الفلك الدولي، في بيان له، الاربعاء. وقال مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة: إن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل.

مضيفا: إن معظم الدول العربية والاسلامية، ستتحرى الهلال يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 01 إبريل، وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

وتابع: تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية الهلال يوم الجمعة 01 إبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية”.

مردفا: “فيما ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بصعوبة كبيرة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط”.

موضحا أنه “نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي يوم الجمعة، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي”.

مضيفا: إن هذا اليوم التالي المتوقع أن تعلنه غالبية الدول العربية والاسلامية أول ايام شهر رمضان “هو يوم السبت 02 إبريل، وستكون عدته فيها 30 يوما”. منوها بالوقت ذاته إلى استثناءات ستحدث في عدد من الدول العربية والاسلامية، تصوم الاحد.

وتابع: “بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 03 إبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما”.

حسب مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، فإنه “وبالنسبة لوضع الهلال يوم الجمعة 01 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة.

وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق.

في جاكرتا يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و43 دقيقة.

وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و5 دقائق.

وفي الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة.

منوها في ختام بيانه، بأن “رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب”.