شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي سلسلة من الغارات الجوية اليوم السبت، 26مارس 2022م الموافق 23شعبان 1443هـ، على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة عن شن طيران العدوان سلسلة من الغارات العنيفة على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت دار الرئاسة في السبعين جنوب العاصمة. ولفت إلى استمرار تحليق طيران العدوان بشكل مكثف في سماء العاصمة صنعاء.

غارات وجرائم مستمرة

ويواصل العدوان الأمريكي السعودي، جرائمة وشن قصفه على عدد من المحافظات مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

جريمة بالعاصمة صنعاء

وارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم، مجزرة بغارتين شنهما على منزلين بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف منزلي بشير وأكرم الحرازي، بالقرب من مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في منطقة حدة، ما أدى إلى استشهاد عشرة مدنيين من أفراد أسرتيهما. وأشار إلى أن الغارتين تسببتا في تضرر عدد من منازل المواطنين .. لافتاً إلى أن طيران العدوان شن أيضاً غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

واستهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي، ليل الجمعة/ السبت، ميناء الصليف ومنشئات النفط ومؤسسة الكهرباء في محافظة الحديدة الساحلية في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

وأوضح مصدر في الحديدة أن طيران العدوان استهدف مؤسسة الكهرباء بـ 3 غارات جوية، بـ 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة، وغارة على ميناء الصليف.

هذا وأعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، مساء الجمعة، عن رصد 139 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها 6 غارات لطيران حربي على المدينة واستحداث تحصينات قتاليه في حيس.

إضافة الى تحليق 7 طائرات حربية في اجواء المدينة و16 طائرة تجسسية في اجواء حيس والجبلية و 19 خرق بقصف مدفعي لعدد 135 قذيفة و 90 خرقا بالاعيرة النارية المختلفة.